​​​​​​​خبير روسي يتوقع مدناً بلا طوابير في المستقبل

وقال الخبير المعماري لوكالة نوفوستي الروسية: " يجب ألا تكون هناك أي طوابير، مدينة المستقبل هي مدينة بلا طوابير، ازدحام الناس مناسب في حفلة موسيقية أو اجتماع، ولكن خلاف ذلك يجب أن يمشي الناس من دون تدافع".

وأكد البروفيسور أن المدن الكبيرة ذاتها يمكن أن تكون آمنة تماماً إذا تمت مراعاة هذه المبادئ.

ولفت الخبير المعماري الروسي في الوقت ذاته، إلى أن جائحة الفيروس التاجي لم تؤثر فقط على المدن الكبيرة، بل والصغيرة أيضاً.

وقال في هذا السياق: "في غرب أوكرانيا، على سبيل المثال، المراكز الرئيسة للعدوى هي المدن الصغيرة، وفي إيطاليا حتى المدن القديمة التي شُيدت في القرون الوسطى مصابة بالعدوى الفيروسية".

ويتفق الكثير من الخبراء في مجالات عديدة أن النظام العالمي سيتغير على مختلف الصعد، ولن يعود كما كان قبل انتشار فيروس كورونا.

(م)