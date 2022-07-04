وقال الخبير المائي والزراعي عادل مختار لوكالة المعلومة العراقية، إن "تركيا قررت أن تبني سد الجزرة القاتل، والذي تم التحذير من بناءه منذ من ٢٠١٧"، لافتا إلى أن "السد الجزرة الجديد سيكون ما بين سد اليسو والحدود العراقية، والذي سيعمل على سحب المياه المستقرة بسد اليسو والدفع بها نحو زراعة الأراضي".

وأضاف، أن "بناء هذا السد يعد كارثة كبيرة لأنه سيقتل مياه دجلة ويمنع وصول المياه إلى الأراضي العراقية"، لافتا إلى أن "الكارثة الأخرى تتمثل بوصول الأراضي العراقية للتصحر والتي بلغت 15% من مساحة البلد الكلية".

وأوضح الخبير المائي أنه "خلال العام الماضي تم تخفيض الخطة الزراعية لمليون ونص دونم مما أدى إلى زيادة الأراضي المتصحرة"، لافتا إلى أن “خطة الشتاء القادم التي سوف يعلن عنها قريبا ستقلل إلى مليون وربع او مليون ونص دونم".

وتساءل مختار "ماذا لو كان الشتاء القادم جاف؟ هل يعني انتهاء الخطة الزراعية ووصول التصحر لأعلى نسبه والذي سيخلف تدهور الزراعة وهلاك للحيوانات، وقلة الغطاء النباتي، البطالة، نزوح من الريف إلى المدينة، والأمراض والأوبئة، والتلوث التي ستصل لدرجات عالية".

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت في وقت سابق، من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 73 بالمئة.

(م ش)