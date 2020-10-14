​​​​​​​خبير عربي: تركيا ضامن لتوريد نفط باشور كردستان إلى إسرائيل

وأوضح الدكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية أنه "قبل ظهور داعش في كل من سوريا والعراق كان نفط باشور كردستان يتم تهريبه عبر شاحنات إلى تركيا خصوصاً إلى ميناء جيهان التركي، وتقوم السفن التركية بتحميل هذا النفط إلى المياه الدولية أمام السواحل الإسرائيلية، وبعد دخول الموانئ الإسرائيلية وتفريغ حمولتها تعود إلى المياه الدولية، ومنها إلى جزيرة قبرص".

وأفاد سمير خلال بحث نشرته صحيفة البيان الإماراتية بعنوان "ازدواجية المواقف.. كيف خلخلت تركيا حل الدولتين؟" أن "أردوغان أدى دور الوسيط في توريد النفط الذي هربه "داعش" من سوريا والعراق لميناء أشدود الإسرائيلي وذلك وفق خدمة "تتبع السفن" الذي تقدمه وكالة رويترز، والتي قالت في قصة حصرية: إن السفن التركية تنقل البترول الداعشي الرخيص من تركيا لميناء أشدود في إسرائيل، وهو ما يعنى عملياً أن الدبابات الإسرائيلية تدور محركاتها بالبترول التركي القادم من ميناء جيهان التركي.

وبحسب سمير، فإن الاضطرابات التي شاركت تركيا بإحداثها في الدول العربية، هي لتعزيز نفوذها في خطين متوازيين، - الأول: عبر دعم التطرف الإرهابي، - والثاني عبر تعزيز العلاقات مع إسرائيل والزعم بعكس ذلك.

وأكد سمير أن ازدواجية المواقف والتصريحات التي يطلقها الرئيس التركي رجب أردوغان، واستخدامه سياسة "الغموض"، التي تلعب على حبلي السر والعلن، لم تعودا خافيتين على أحد.

وأضاف: "فكثيراً ما تباكى أردوغان على أوضاع الشعب الفلسطيني خصوصاً خلال الحروب الإسرائيلية الثلاث ضد قطاع غزة، وهدد مراراً وتكراراً بإنهاء أو تخفيض مستوى علاقات بلاده مع إسرائيل بسبب حروب غزة، لكن كل ذلك لم يتعد الاستهلاك الداخلي والمواسم الانتخابية ومقتضيات مساعيه لينصّب نفسه السلطان العثماني".

ووفقاً لسمير، فإن "مساعدة أردوغان للطيران الإسرائيلي خلال الحروب الثلاث ضد قطاع غزة، والكميات الضخمة من الاسمنت والحديد التركي التي ساهمت في تشييد المستوطنات، وهو ما يوضّح ازدواجية المواقف والتصريحات التي تصدر من النظام التركي".

ويشير سمير في بحثه إلى الدور الذي لعبته تركيا لصالح إسرائيل في حروبها، ويقول: "أدت دوراً كبيراً رغم بكائيات أردوغان على أطفال غزة في خطاب شعبوي ينخدع به فقط من لا يعرفون تاريخ العلاقات التركية- الإسرائيلية ولا يعرفون تاريخ أردوغان مع إسرائيل".

(س ر)