​​​​​​​خبات آندوك: التحرر من الفاشية التركية سيجلب الاستقرار للجميع

جاء ذلك خلال حديث عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، خبات آندوك، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، لتقييم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، المرتقبة التي ستجري في 14 أيار/مايو الجاري.

لفت آندوك خلال حديثه، في البداية، الانتباه إلى العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والتي اشتدت بشكل أكثر خلال هذه المرحلة الانتخابية، وقال بهذا الصدد: "في الواقع، إن تشديد العزلة ليس مقتصراً على هذا الوقت وحسب، بل لم ترد أي معلومات من قائدنا منذ 26 شهراً، وهذا يوضح إلى أي مدى تم الإبقاء على العزلة المفروضة".

ونوّه خبات آندوك إلى النقاشات التي تجري في هذه الفترة خلال الدعاية الانتخابية، عن القائد عبد الله أوجلان، قائلاً: "هناك الكثير من النقاشات الجارية حول القائد أوجلان، حيث هناك نقاشات لا أخلاقية للغاية، وبالطبع كل شخص يفهم القائد أوجلان بطريقة مختلفة، كما يختلف فهم الشعب الكردي، وأن فهم فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ونظام الإبادة الجماعية مختلف، كما يختلف فهم تحالف الأمة الذي يمكن تعريفه على أنه معارضة ضمن النظام إلى حد ما، فالجميع يتحدثون عن القائد أوجلان، إن النظام المستبد والمعارضة القائمة ضمن النظام يركزون الثقل على هذه القضية، وتقيّم على أساس سياساتها، وتتفق على القائد أوجلان والشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني، لذلك، تقوم بالترويج لدعاية قذرة للغاية ومنافية للمعايير".

الانتخابات هي جزء من الحرب ومرحلة من مراحلها

وذكر عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، خبات آندوك، أن هناك مرحلة انتخابية في الوقت الراهن، لكن يمكن ملاحظة أن الانتخابات تجري في سياق الحرب، من خلال التصريحات التي يدلي بها مسؤولو النظام التركي القائم، وقال: "نعم، إن الانتخابات هي جزء من الحرب الحالية، وهي كمرحلة من مراحلها، ولكن مقاومة حركة الحرية الكردية ومقاتلي كريلا الحرية والقائد أوجلان لم يسمحوا بتحقيق تلك النتيجة في هذه الحرب، والنجاح في ذلك.

كانوا يريدون إتمام العام 2022 بالكامل والبدء بالعام 2023 من خلال إتمام هدفهم في ابادة الكرد، وتصفية حزب العمال الكردستاني وسحق كريلا حرية كردستان، يعني ذلك استكمالهم العام المائة لتأسيس الجمهورية التركية، وكان الهدف المنشود للهجمات على جنوب كردستان ومناطق الدفاع مديا وروج آفا (غرب كردستان) وشمال كردستان على هذا النحو، وكانت هذه الأمور حاضرة في أساس الهجمات الشاملة، لذلك، فإن موقفهم في هذه الانتخابات، أنهم يريدون الدعم لإعادة انتخابهم من جديد، يظهر أنهم كيف فشلوا في هذه الحرب، وقد سعوا لذلك واتخذوه هدفاً لهم، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيقه، وبفوزهم في الانتخابات، فإنهم يريدون الإذن من الشعب لتحقيق هدفهم في الإبادة الجماعية التي بدأوها عام 2015".

وقيّم خبات آندوك الوضع بالنسبة لحركة الحرية وللشعوب، وقال بهذا الصدد: "بالنسبة لنا، توفر ظروف الحرب العالمية الثالثة فرصاً كبيرة للحرية، ولها أيضاً مخاطرها الكبيرة على حد سواء".

ستفشل سياسات الحرب الممتدة على مدى قرن

وأوضح خبات آندوك أن فوز تحالف الكدح والحرية في انتخابات 14 أيار، سيحدث تغييرات كبيرة في مستوى الثورة الديمقراطية، وتابع قائلاً: "لأن القوى التي تناضل ضدهم، هي القوى التي تمثل فاشية حزب العدالة والتنمية، وهي القوى المهيمنة للحداثة الرأسمالية التي تسعى إلى نجاح المؤامرة الدولية في شخصهم، وإن الذي سيُهزم، لن يكون فقط فاشية حزب العدالة والتنمية وحسب، بل ستُهزم سياسات الإبادة الجماعية الممتدة على مدى قرن في شخص فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، حيث تم استخدام حصيلة قرن بأكمله ضد الشعب الكردي في شخص فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وتم ارتكاب كل أنواع الجرائم التي لا تخطر على بال الإنسان، وفي مواجهة ذلك، كانت هناك مقاومة عظيمة، والآن في الوقت الراهن، ومع إجراء انتخابات 14 أيار، فإن الإطاحة بفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من السلطة، ستعني الإطاحة بسياسات الإبادة الجماعية الممتدة على مدى قرن مضى في شخص حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وستواجه جمهورية تركيا حتماً مرحلة التغيير، لأنه لا يمكن أن يتحقق ذلك بما هو موجود حالياً، فقد انتفضت إرادة في مواجهتها، لذلك، سوف تسعى القوى المنضوية ضمن النظام في القيام بذلك الأمر على أساس الترميم، لكن قوى الكدح والحرية ستحقق ذلك الأمر على أساس الثورة الديمقراطية".

وأشار خبات آندوك إلى أن هذا الأمر في الوقت نفسه سيعني أيضاً الهزيمة الكبيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) الذي يتعاون مع حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بكل الأشكال ويُعرف بأنه خيانة بحق الكرد.

وأفاد خبات آندوك بأن هذه الطريقة ستثمر نتائج نضال الديمقراطية والحرية لحركة الحرية الكردية، وقال بهذا الخصوص: "بالطبع، إن هزيمة أردوغان وفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا تعني إيجاد الحل لكل شيء، لنفترض بأن قوى الترميم حققت الفوز؛ فإن ذلك لا يعني حل جميع هذه القضايا، بل ستبدأ مرحلة جديدة من النضال، وبهذا الأمر سيتحقق ذلك، كما أن نضالنا الحالي بالأساس سيستمر على ذات الوتيرة، وسيستمر النضال حتى يتم حل قضيتي الوجود والحرية، وحتى يجري تطبيق معايير المساواة والحرية والديمقراطية والعدالة في المجتمع، والذي يُعتبر عملاً طويل الأمد، وحتى يتم القضاء على جميع أنواع المقاربات المتغطرسة والتمييز الجنسي في المجتمع، وإن لم يكن ذلك، فإن الأشكال والطرق والأساليب ستتغير على الأقل، أي أنه من الواضح، مع فوز قوى الكدح والحرية في الانتخابات سيؤدي ذلك إلى انطلاق مرحلة جديد للنضال مع هزيمة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية".

يجب أن يكون هناك استعداد لمواجهة أي محاولة رامية إلى عدم التخلي عن السلطة

ولفت خبات آندوك الانتباه إلى المقولات القائلة "الانقلاب" التي يذكرها مسؤولو نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية فيما يتعلق بالانتخابات، وقال بهذا الصدد: "هم بالأساس يقولون "الانقلاب"، ويقولون؛ إذا ما خسرنا في الانتخابات، فإن هذا يعني احتلال البلاد، كما أنهم يذكرون أقاويل من هذا القبيل والتي هي بعيدة كل البعد عن العقل، ويتحدثون كما لو أن هذه البلاد بمثابة بيت لآبائهم، وكما لو أن البلاد ستُدمر من دونهم وستضل الطريق، حيث يخلقون هكذا مفهوم كما لو أنها سوف تختفي من الوجود، حيث إن الفاشية هي شيء من هذا القبيل؛ تقوم بدمج نفسها مع بعض الأمور، وبناءً عليه، فإن كانوا موجودين، فكل شيء سيكون متوفراً، وإن لم يكونوا، فلن يكون هناك شيء يُذكر.

وهذا ما نقول عنه عقلية حزب الحركة القومية، أي العقلية الفاشية المظلمة، وهذا التحالف قائم على أساس هذه العقلية، ويفكرون بهذه الطريقة، لكن الصاحب الحقيقي لهذه البلاد هو الشعب، والأصحاب الحقيقيين لبلاد، هم المضطهدون والكادحون والمرأة والمحرومون من حقوقهم، وليست مجموعة استغلالية بحد ذاتها، ولهذا السبب، سوف يسعون إلى التمسك بالسلطة، لكن يجب على جميع أفراد الشعب، وفي مقدمته قوى الكدح والحرية أن يكونوا مستعدين لهذا الأمر من خلال موقفهم ونضالهم ومقاومتهم.

وأفاد خبات آندوك بأن الانتخابات هي في الحقيقة فرصة تاريخية، وهي أيضاً فرصة تاريخية من أجل إزالة عقلية الإبادة الجماعية، وتابع قائلاً: "لا ينطبق هذا الأمر فقط على الكرد وحسب، بل ينطبق أيضاً على الجميع في تركيا، ويجب أن يكون معلوماً، ما لم تحل القضية الكردية في تركيا، فلن يكون هناك أي تقدم اقتصادي ولا أي وجود للاستقرار والديمقراطية".

وأشار خبات آندوك إلى أن التحرر من هذا النظام القائم على الإبادة الجماعية، والتحرر من استبداد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، الذي يمثل نظاماً فاشي في تركيا على أعلى المستويات، سيجعل من الكرد والشعوب والشبيبة والكادحين والمضطهدين والعمال يتنفسون الصعداء.

وقال خبات آندوك في هذا الخصوص: "سيؤدي إلى انطلاق مرحلة جديدة من الديمقراطية، حيث يتم شن هجوم شامل ضدنا، وحينها، ينبغي علينا أيضاً أن نتحد، فعلى الرغم من وجود العديد من الاختلافات، إلا أن هناك وحدة مهمة، حيث تمكن العديد من الأشخاص والتنظيمات والقوى من الاجتماع مع بعض، وهذا التجمّع قائم من أجل التحرر من فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وطالما أنهم اجتمعوا معاً، وطالما تهيأت ظروف التحالف، فحينها، يجب استغلال المرحلة بأفضل طريقة حتى إجراء الانتخابات، ويجب على وجه الخصوص إظهار موقف ديمقراطي يوم إجراء الانتخابات، وكما ينبغي على الجميع أيضاً إظهار موقفهم من الإطاحة بتحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتمثل بـ أردوغان- بهجلي من السلطة، وعندما يتم إنجاز هذا الأمر، فإن التحرر من النظام الفاشي للإبادة الجماعية الحالي سيتحقق، وحينها سيتم الكشف عن الطاقة الحقيقية لتركيا، واللون الحقيقي لتركيا، ففي بلد مثل حديقة الشعوب أصبح مثل مقبرة للشعوب، يريدون بناء مقابر جديدة، فأولئك الذين أبادوا الأرمن والآشوريين-السريان واليونانيين عبر الإبادة الجماعية الجسدية، وكذلك الذين أبادوا اللاز والشركس والأباظيين والعرب عبر الإبادة الثقافية، يريدون هذه المرة إبادة الكرد والعلويين، ويُخاض في مواجهة ذلك الأمر أيضاً النضال، حيث إن انتخابات 14 أيار مهمة جداً في نجاح هذا النضال، وحينها، ينبغي على الجميع أن يتكاتفوا، وأن يصروا على موقفهم الديمقراطي الثوري، ويقضوا على فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية".

(ل م)