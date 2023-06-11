​​​​​​​خامنئي: الغرب لا يمكنه منع إيران من صنع أسلحة نووية

قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الأحد، إن الغرب لا يمكنه منع إيران من صنع أسلحة نووية إذا أرادت إيران مواصلة برنامج أسلحة نووية، وسط تصاعد التوترات بشأن الأنشطة النووية المتقدمة للبلاد.

ولفت إلى أن "الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة والغرب يعرف ذلك. لا نريد أسلحة نووية على أساس معتقداتنا الدينية. لولا ذلك لما كان بإمكانهم إيقافه".

وتأتي تصريحات خامنئي بالتزامن مع الحديث عن مفاوضات إيرانية أميركية بخصوص اتفاق نووي مؤقت تزيل بموجبه واشنطن بعض العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليوارنيوم.

(م ش)