​​​​​​​خامنئي ينفي ضلوع بلاده بعملية حماس

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم، إن طهران "لم تشارك في الهجوم الذي شنته حركة حماس مطلع الأسبوع على إسرائيل"، لكنه "أشاد بالهزيمة العسكرية والاستخباراتية التي لا تعوض لإسرائيل".

وفي أول خطاب متلفز له منذ العملية، نفى خامنئي، ضلوع طهران في العملية التي شنتها حركة حماس ضدّ إسرائيل السبت.

وقال خامنئي في كلمة ألقاها في حفل تخريج ضباط بإحدى كلياتها العسكرية "إن أنصار النظام الصهيوني وآخرون نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران الإسلامية تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ".

وأشار إلى أن إسرائيل "تكبدت هزيمة عسكرية ومخابراتية لا يمكن جبرها بالهجوم الذي شنته عليها حركة حماس مطلع الأسبوع".

(م ش)