​​​​​​​KCK تدعو إلى رفع مستوى النضال ضد الفاشية والوقوف في وجه المجازر التي يتعرض لها الكرد

أصدرت رئاسة الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني، بياناً حول المجزرة التي تعرضت لها أسرة كردية في قونيا على يد مجموعة من العنصريين الأتراك.

البيان أكد أن الهجمات ضد الشعب الكردي والقوى الديمقراطية ازدادت عام 2021، وقال إنAKP و MHP يريان في حزب الشعوب الديمقراطي والقوى الديمقراطية والشعب الكردي أعداء لهما، ويستهدفانهم بذهنية فاشية عنصرية، لذلك يشنان الهجمات على الكرد في كل مكان، والمسؤولان عن هذه الهجمات في الدرجة الأولى هما أردوغان وبخجلي".

المجزرة جرت لأن الأسرة الكردية لم تتخلَّ عن هويتها

"البيان أشار إلى أن الفعل الإجرامي الوحشي، الذي تعرضت له الأسرة الكردية في قونيا، جرى لأن أفرادها لم يتخلوا عن هويتهم الكردية، وعقوبتهم بنظر الفاشية كانت القتل، وكأنها رسالة للكرد إما أن تتخلوا عن هويتكم أو تُقتلون".

وأضاف "ترى الدولة التركية أن التحدث بالكردية جرم، ولهذا تحاول صهر اللغة الكردية وإبادة الثقافة والهوية الكردية".

الإعلام مسؤول عن هذه المجزرة كالحكومة

قبل فترة قصيرة، وفي قونيا أيضاً تعرضت أسرة كردية للهجوم، وقتل شخص كردي باسم حكيم دال، وحينها نددت نقابات المحامين الكرد في كردستان بهذه الهجوم، ودعت الحكومة والعدالة إلى القيام بواجبها، لكن وقتها ركزت صحيفة ياني شفق والتي هي بوق إعلامي لسلطة AKP. MHP، على الإشارة إلى تلك النقابات بأنها " نقابات محاميي قنديل"

وعن حقيقة الإعلام التركي قالت المنظومة "هذا الإعلام دائماً يجعل من الكرد والأقليات الأخرى هدفاً للفاشية ويحاول التشويش على الرأي العام، ويبث خطاب الكراهية ضدهم ويشجّع على قتلهم".

يجب أن يخرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الساحات "نحن كرد"

KCK طالب بالخروج إلى الساحات والوقوف في وجه المجازر "من دون شك، ما يجب فعله في وجه مثل هذه المجازر هو أن تجتمع القوى الديمقراطية والشعب التركي وجميع الأشخاص أصحاب الضمائر والمطالبين بالعدالة معاً، وأن يعلنوا عن موقفهم ضدها.

على عشرات الآلاف من الأشخاص أن يخرجوا ويصرخوا جميعنا كرد، جميعنا علويون".

كما طالب الكرد بتنظيم أنفسهم والنضال ضد الفاشية "على الكرد أيضاً أن يعلموا لماذا تنفذ المجازر ضدهم، وعليهم أن ينظموا أنفسهم في كل مكان، ومع القوى الديمقراطية أيضاً، وأن يحولوا وحدتهم هذه إلى نضال عالي المستوى ضد الفاشية".

(سـ)