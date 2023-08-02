​​​​​​​KCK: يجب دعم حقوق شعب شنكال المتمثلة في الإدارة الديمقراطية والحماية الذاتية

جاء ذلك خلال بيان أصدرته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) حول الذكرى السنوية لمجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبها داعش بحق المجتمع الإيزيدي.

قال البيان في مستهله: "نستذكر جميع من ارتقى في تلك المجازر، ونعرب عن شعورنا بعمق بآلام المجتمع الإيزيدي، وندين بشدة عصابات داعش الفاشية المجرمة التي ارتكبت هذه المجازر ومن تواطأ معها".

وشدد البيان: "يجب دعم حقوق شعب شنكال المتمثلة في الإدارة الديمقراطية والحماية الذاتية والعيش وفقاً لعقيدته وثقافته، وينبغي اتخاذ قرارات في هذا الصدد، الشعوب التي خرجت من الإبادة الجماعية لها مثل هذا الحق وهذا حق مشروع للغاية، يشترط على جميع البشرية، وأصحاب الأخلاق والضمير الحي تبنّي هذه القضية ودعمها، يريد شعب شنكال أن يعيش داخل وحدة العراق، آخذاً بعين الاعتبار إرادته الديمقراطية والاعتراف به، يمكننا فقط من خلال الاعتراف بهذا الحق المشروع، الوقوف إلى جانب شعب شنكال وضد الإبادة الجماعية".

(ل م)