​​​​​​​KCK: الحزب الديمقراطي الكردستاني ينقل معلومات مضللة إلى الرأي العام

وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستانية بيانًا كتابيًّا، ذكرت فيه إن الحزب الديمقراطي الكردستاني نقل معلومات مضللة ومغلوطة إلى الممثليات والسفارات الدولية في جنوب كردستان والعراق، بهدف تأليبها ضد حركة الحرية.

وجاء في البيان: "في الفترة الأخيرة صعّد إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس وزراء حكومة جنوب كردستان مسرور بارزاني الدعاية المضادة والمضللة ضد حركتنا، ولم يكتف بذلك، بل نقل معلومات مضللة إلى السفارات والقنصليات الدولية الموجودة في جنوب كردستان وبغداد، في مسعى إلى تأليبها ضد حركتنا، وبعض الممثليات الأجنبية خُدعت بهذه المعلومات المغلوطة والمضللة، وأصدرت بيانات مناهضة لحركتنا، لذلك على ممثليات الدول الأجنبية أن تدرك أن التصريحات التي تدلي بها بناء على المعلومات الكاذبة للحزب الديمقراطي والدولة التركية، تضر بمساعي الوحدة الكردية واستقرار المنطقة".

'الحزب الديمقراطي يسعى إلى إضفاء الشرعية على هجمات الدولة التركية'

ونوه البيان إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى إضفاء الشرعية على هجمات الدولة التركية ضد حركة الحرية، لذلك أطلقت حملة تشويه إعلامية.

وأضاف البيان: "إنهم يختلقون الحجج، ويضللون الحقائق، وينشرون المعلومات المغلوطة، فالهجوم الذي استهدف قوات الكريلا قبل يومين في آمدية كان جزءًا من هذا المخطط، ومن خلال هذا الهجوم وكذلك من خلال الدعاية الإعلامية التي أعقبت الهجوم يمهدون الأجواء لشن هجوم موسّع".

منظومة المجتمع الكردستاني أكدت في بيانها أن جميع ادعاءات الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية هي ادعاءات كاذبة، وتتم بشكل ممنهج، ويسعيان من خلالها إلى تبرير الهجوم ضد حركة الحرية "هذا الهجوم الذي يستهدف نضال الحرية يمتد إلى شمال كردستان وروج آفا وشنكال ومخمور وجنوب وشرق كردستان، إن مثل هذه الادعاءات المضللة تمنح الشرعية لسياسات الدولة التركية الرامية إلى إبادة الشعب الكردي، وتشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل شعبنا".

ونفت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستانية في بيانها أي علاقة لها بأعمال العنف في جنوب كردستان: "باسم حركة الحرية، نؤكد أن لا علاقة لنا بأعمال العنف في جنوب كردستان، ونرفض ذلك، وكل الادعاءات بهذا الخصوص هي ادعاءات مضللة وكاذبة.

ومن ينشر تلك الادعاءات يسعى إلى التغطية على المشاكل، والتهرب من مسؤولياته إزاء الأحداث.

لذلك نناشد أبناء شعبنا والجهات ذات العلاقة التأكيد على موقفهم ضد هذه الحسابات والدعايات القذرة وإفشالها".

(ك)