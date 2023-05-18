​​​​​​​KCK: الانتخابات لقنت حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية درساً تاريخياً

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) اليوم، بياناً حيال انتخابات 14 أيار في تركيا وباكور كردستان، وجاء فيه:

"جرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 أيار 2023 في شمال كردستان وتركيا، ونظراً للخطر المحدق من قِبل فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على الشعب الكردي والمجتمع والشعوب في تركيا، اعتُبرت انتخابات 14 أيار 2023 مهمة للغاية، وأصبحت على مدى شهور من أهم أحداث الساعة في تركيا وشمال كردستان، وإننا كـ حركة التحرر الكردية وبإيمانها بترسيخ الديمقراطية في تركيا والحرية في كردستان والحياة المتساوية والمشتركة للشعوب من أجل المجتمع في تركيا والقوى الديمقراطية والكادحين والمرأة والشبيبة وجميع شرائح المجتمع الديمقراطية التي تعبر عن إرادتها الديمقراطية ضد الفاشية، فإننا نجد هذه المرحلة هي مرحلة إيجابية، وقمنا بتقييمها في هذا السياق.

لم يفسح شعبنا الطريق أمام الفاشية، وجعل من كردستان مركزاً للنضال الديمقراطي

لقد فعّلت السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية جميع موارد الدولة وكذلك جميع أنواع الضغوط والقمع والعنف، وسعت إلى عدم السماح للتعبير عن إرادة الشعب الكردي وجميع شرائح المجتمع الديمقراطي، لكن شعب كردستان الوطني صمد أمام كل أنواع الضغوط والمصاعب، وشتتها جميعاً، وعبر في الانتخابات عن إرادته بطريقة قوية، ووضع بصمته تحت انتصار كبير.

ويمكننا القول بدون أي تردد بأن شعبنا أظهر موقفاً قوياً ضد فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في انتخابات 14 أيار 2023، ولقن درساً تاريخياً لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشي الاستعماري والاستبدادي و لأعداء الكرد، ونهنئ شعب كردستان الوطني من الصميم على موقفه التاريخي والقيّم الذي أبداه، ونحييهم على هذا النصر التاريخي، ولن يفسح أبناء شعبنا المجال أمام الفاشية، وجعل من كردستان مركزاً للنضال الديمقراطي المشروع، وإن هذا الموقف الذي عبر عنه أبناء شعبنا، هو خطوة في غاية الأهمية، بحيث سيضع نهاية للفاشية، ومن الواضح أن أهمية كردستان سيتم إدراكها بشكل أفضل من قِبل الجميع في المرحلة القادمة من أجل ترسيخ الديمقراطية في تركيا وتحرير المجتمع في تركيا من قبضة الفاشية، وستقوم كردستان بدور تاريخي انطلاقاً من هذا الأساس.

تولت النساء قيادة الأنشطة الانتخابية

شاركت النساء بطريقة فعالة في الأنشطة الانتخابية، وتمسكن بالمرحلة أكثر من غيرهن وتولين قيادة الأنشطة الانتخابية، ولذلك، إن خلق تمثيل قوي للمرأة يعد تطوراً مهماً للغاية ومدعاة للفخر، وفي سياق إيماننا بالتمثيل المتساوي وإرادة المرأة، نرى أن هذه النتائج إيجابية للغاية، وبناءً على هذه النتيجة، نهنئ ونحيي النساء على ما قمن به".

يتبع...

(ف)