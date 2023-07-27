​​​​​​​KCK: الاجتماع الذي عُقد في لوزان ذو معنى وقيمة كبيرة

جاء ذلك خلال بيان أصدره المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني، حول معاهدة لوزان.

قالت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني في بيانها: "عقد المؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) اجتماعاً مهماً بمناسبة الذكرى المئوية لمعاهدة لوزان، شارك فيه العديد من ممثلي المنظمات الكردية والمثقفين والمؤرخين والسياسيين والشيوخ وأصدقاء الشعب الكردي والأشخاص من مختلف الأديان والهويات في كردستان، ونجد أن عقد مثل هذا الاجتماع في الذكرى المئوية لاتفاقية لوزان التي له أهمية تاريخية للشعب الكردي وكردستان، إنه ذو معنى وقيمة كبيرة".

وأوضحت منظومة المجتمع الكردستاني أن: "معاهدة لوزان هي اتفاقية إبادة جماعية تتجاهل الشعب الكردي وتقسم كردستان، حيث اتخذت الدول المستبدة في كردستان هذه الاتفاقية أساساً لها وتنفذ سياسة الإنكار والتدمير والإبادة الجماعية بحق الشعب الكردي منذ مائة عام، وارتكبت جميع المجازر بحق الشعب الكردي بناء على هذه المعاهدة، لأنها تجاهلت الشعب الكردي وقسّمت كردستان، واعتبرت إبادة الكرد الذين لم يقبلوا ذلك مشروعة، بسبب الوعود التي قطعت فيها، والتزم العالم وخاصة الدول الأوروبية الصمت حيال المجازر التي ارتكبت بحق الكرد، كما لم يسعَ الموقّعون على هذه المعاهدة إلى العدالة والإنصاف، بل سعوا إلى تحقيق مصالح سياسية واقتصادية، ونتيجة لذلك، انفصلت جميع شعوب كردستان والشرق الأوسط، لا سيما الشعب الكردي، عن بعضها البعض من قبل قوى النظام الرأسمالي المهيمن، وتفككت وسلمت لنظام الإبادة الاستعمارية، الشيء الوحيد الذي كان يهم القوى المهيمنة هو خدمة الأنظمة العميلة والدول التابعة التي تم إنشاؤها في الشرق الأوسط".

يتبع...

(ل م)