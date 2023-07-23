​​​​​​​KCK تحيي مقاومة وبسالة القيادة المركزية ومقاتلي الدفاع الشعبي – تم التحديث

أعلنت قوات الدفاع الشعبي، أمس السبت، القضاء على 16 من جنود جيش الاحتلال التركي في زاب ومتينا، وإصابة مروحية، رداً على هجمات الأخيرة المستمرة على مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان).

وأصدرت، اليوم، منظومة المجتمع الكردستاني KCK)) بياناً كتابياً إلى القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي، ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة – ستار وقيادييهم، وهنأتهم على عملياتهم النوعية الناجحة التي نفذوها ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق زاب، ومتينا، وآفاشين.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"ألحق مقاتلو ومقاتلات حركة التحرر الكردستاني ضربات قوية بجيش الاحتلال التركي من خلال عملياتهم القوية الناجحة التي نفذوها منذ 19 تموز 2023، حيث تكبد العدو خسائر فادحة على وجه الخصوص في منطقة زاب، آفاشين، ومتينا، نحيي جميع المقاتلين والقياديين في صفوف قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة – ستار وعلى وجه الخصوص القياديين والمقاتلين في زاب، متينا وآفاشين على هذه العملية القوية التي نفذوها بنجاح، بقلبنا وروحنا، كما أننا نهنئ مقاومة رفاق دربنا الذين شاركوا في العمليات التي نفذت في 19 تموز، 20 تموز، 21 تموز 2023، وبهذه المناسبة، نحيي المراحل الثورية لملحمة خابور، الشهيد سافاش مرعش، وصقور زاغروس والعمليات القوية التي نفذت في إطار هذه المراحل ونتمنى لمقاتلينا وقيادينا النجاح والنصر.

برقية التهنئة للقيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG)

جعلت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG) قوات العدو الاحتلالية والفاشية عاجزةً عن الصمود والتحرك من خلال ضربات قواتها الكريلا وموقفهم التكتيكي والاستراتيجي المتعمقان، وأحبطت مفهومهم الاحتلالي، وبتنفيذ هذه العمليات القوية الناجحة، من جهة كبدوا العدو خسائر فادحة، ومن جهة أخرى أيضاً منحت الكثير من القوة والمعنويات للشعب الكردستاني الوطني، حيث أصبحت هذه العمليات ذو معنى من ناحية الوقت والسياق، نهنئ قيادتنا المركزية لمركز الدفاع الشعبي، نحييها ونقدم لها احترامنا.

مقاتلو الكريلا يدافعون عن كردستان وحريتها في كل مكان

وضعت دولة الاحتلال التركي القاتلة والفاشية خطة احتلال جديدة قيد التنفيذ ضد أراضي جنوب كردستان في 12 تموز 2023، كما إنها بدأت بشن هجماتها الاحتلالية المكثفة، خاصةً ضد منطقتي زاب ومتينا، إن هذه الخطط والمحاولات الجديدة تكشف مرة أخرى مساعي دولة الاحتلال التركي العنصرية والقاتلة لاحتلال أراضي جنوب كردستان بالكامل، لقد نفذ مقاتلو ومقاتلات الكريلا هذه العمليات القوية ضد محاولات عمليات جديدة لدولة الاحتلال التركي القاتلة على منطقتي زاب ومتينا، لهذا فإن هذه العمليات القوية التي تشمل مقاومة الكريلا تعني حماية مناطق جنوب كردستان من الاحتلال، على الجميع رؤية هذه الحقيقة وفهمها جيداً، حيث أن قوات الكريلا تدافع عن مكتسبات الشعب الكردي وكردستان في كل مكان، لهذا فإنها تكافح ضد العدو وتقاوم في هذا السبيل، يجب على الوطنيين أن يتبنوا مقاومة الكريلا هذه وأن يتخذوا موقفهم المعارض القوي في وجه خط الخيانة، التواطؤ مع العدو ومفهوم خدمة العدو في ارتكاب الإبادة الجماعية للشعب الكردي، هذا هو شرط الوطنية، فإن الدفاع عن كردستان، حريتها، وتحقيق الوحدة الوطنية لكردستان ممكنة من خلال هذا الموقف الوطني البارز.

نجدد عهدنا على تحقيق النصر والحرية

أثبت الكريلا إفشال محاولات تصفيتها بموقفها الاستراتيجي والتكتيكي، كذلك من خلال مستوى الفدائية الآبوجية التي أوصلتها إلى أعلى مستوياته، وأوضحت مرة أخرى بعملياتها العظيمة هذه، بأنها ستدافع عن كردستان في ظل أصعب الظروف وأظهرت ولائها الأكثر مغزى للشهداء عن طريق مقاومتها العملية، هذا موقف مشرّف وذو معنى جدير بالوصف، أننا نقدر هذا الموقف مرة أخرى بكل احترام، ونحيي جميع المقاتلين والقيادين في صفوف قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة – ستار على عملياتهم الناجحة ضد جيش الاحتلال، ونقول لهم ‘لكم تحياتنا الثورية‘، وفي شخص شهداء مقاومة زاب، متينا، وخاكورك، نستذكر جميع شهداء الثورة والديمقراطية بكل احترام وامتنان، ونجدد عهدنا لهؤلاء الشهداء مرة أخرى على تحقيق النصر والحرية".

(أ ب)