​​​​​​​KCK تدين مجزرة غزة وتعبّر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته

أصدرت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK))، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، بصدد المجزرة التي ارتكبت في قطاع غزة أمس الثلاثاء، وجاء البيان ما يلي:

"شنّت الدولة الإسرائيلية الليلة الماضية، غارة جوية على أحد المستشفيات في قطاع غزة، وللأسف فقد مئات الأشخاص حياتهم فيها، إن هذا الهجوم الذي نفذته الدولة الإسرائيلية هو مجزرة وهجوم إبادة جماعية، إننا ندين هذه المجزرة بشدة، ونشعر بحزن عميق للغاية إزاء هذا الحادث الأليم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وإننا نشعر بحزن عميق، ونعرب عن تعازينا الحارة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم أهالي غزة، ونعرب مرة أخرى عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة، وحتماً سيتكلل نضال الشعوب ضد الظلم بالنجاح وسيتم محاسبة جميع مرتكبي المجازر.

وللأسف، إن هذه الهجمات للدولة الإسرائيلية تجري على مرأى العالم أجمع، فالدول والقوى المهيمنة تتحرك وفق مصالحها الاقتصادية والسياسية، وليس من أجل حل القضية الفلسطينية، وكما تتعامل مع الشعب الكردي، فإنها تتعامل بالمثل مع الشعب الفلسطيني، ولا ترغب أي منها في حل القضية الفلسطينية سياسياً، ولا تؤيد الحياة المشتركة الديمقراطية والمتساوية بين الشعوب العربية واليهودية في الشرق الأوسط، ولا تسعى أو تعمل من أجل ذلك الأمر، وإنها تستخدم القضية الإسرائيلية - الفلسطينية والوضع الحالي من أجل سياساتها الخاصة، وفيما يتعلق بسياسات الإبادة الجماعية في فلسطين، فإن هذه القوى مسؤولة ومتهمة بقدر الدولة الإسرائيلية، وإن إظهار كل واحدة منها وقوفها إلى جانب أحد الأطراف، حيث إن هذا الأمر أيضاً موقف مضلل، وإن إحدى هذه القوى التي تقوم بهذا الأمر أكثر من غيرها هي الدولة التركية، حيث إن مساعي وأعمال الدولة التركية والسلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لا تصب في مصلحة حل القضية الفلسطينية، وإنما هدفها المنشود هو منع بناء توازن في الشرق الأوسط من شأنه ألا يعرض سياساتها المتعلقة بالإبادة الجماعية بحق الكرد للخطر، فهي تتحرك بالكامل من أجل هذه الغاية.

وينبغي على جميع شعوب الشرق الأوسط والعالم أن تعرف هذا النهج وأن تناضل بشكل أكثر من خلال مساندتها للشعب الفلسطيني وأن توسع رقعة النضال، ومن المهم للغاية أن تعلم هذا النهج المتبع للدول، لا سيما الشعوب العربية واليهودية، وأن تنخرط في النضال التضامني والتحرر المشترك، ويتعين على الشعب الكردي أيضاً التأكيد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني بشكل أكبر ومواصلة نضاله ضمن هذا النهج التضامني، وإن الحل الوحيد والحقيقي لمشاكل الشرق الأوسط هو عقلية ونهج الأمة الديمقراطية الذي أكد عليه القائد عبد الله أوجلان، وما سيحقق هذا الحل أيضاً، هو النضال المشترك لشعوب الشرق الأوسط، وخاصةً الشعوب، الكردية والعربية واليهودية.

وإننا باسم الحركة التحررية الكردية، ندين بشدة مرة أخرى هذه المجزرة، ونعرب عن تعازينا للشعب الفلسطيني، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ويجب على الشعوب أن تنتفض بنضالها ضد هذه الهجمات، وأن تتخلى الدول أيضاً عن مواقفها المنافقة، وأن تبذل المساعي لإيقاف هذه الهجمات وحل القضية الفلسطينية".

(أ ب)