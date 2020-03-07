​​​​​​​KCK تدعو النساء لتصعيد النضال

ودعت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني النساء إلى تصعيد النضال بوجه الحداثة الرأسمالية.

وقالت الرئاسة المشتركة في بيان كتابي أصدرته بمناسبة الـ 8 من آذار اليوم العالمي للمرأة: " الإنسانية تطورت بالتوازي مع المجتمعية، المرأة هي الرائدة والقوة الأساسية للمجتمعية، ولن نستطيع إدراك القيم الاجتماعية إلا بفهم حقيقة المرأة".

القائد آبو هو مبدع عقيدة حرية المرأة

وأشاد البيان بالدور الكبير للقائد عبد الله أوجلان في تطوير النضال التحرري للمرأة، بالقول "القائد آبو من خلال تقييمه لوحدة المجتمع والتاريخ ورؤيته للمكانة الهامة للمرأة في هذه الحقيقة، أفرز عمقاً وحرية في الفكر، أنه كلما تطور المجتمع التاريخي المتمحور حول المرأة كلما حدث تطور كبير في الفكر...".

ولفت البيان إلى أن " ثورة المرأة تحولت إلى ثورة كونية، بنضال القائد آبو في كردستان وبريادة المرأة حدثت ثورة اجتماعية ديمقراطية...".

وفي ختام بيانها دعت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني النساء إلى تصعيد النضال بوجه نظام الحداثة الرأسمالية، عبر ترسيخ أسس المجتمعية الديمقراطية.

(م)