​​​​​​​KCK تبارك ذكرى 19 تموز وتدعو الشعوب إلى المقاومة لدحر الاحتلال وهجمات الإبادة

أصدرت الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) أمس، بياناً؛ بمناسبة الذكرى السنوية الـ 11 لثورة روج آفا، جاء فيه:

"اندلعت في روج آفا؛ في 19 تموز 2012 ثورة روج آفا والتي كانت من أهم القفزات والتطورات في التاريخ. مرَّ 11 عاماً على هذا التطور التاريخي. أحد عشر عاماً وثورة روج آفا تدحر هجمات الإبادة والاستعمار والرجعية والفاشية، وما زالت تشكل الأمل لحياة متساوية وحرة وديمقراطية لشعوب كردستان وسوريا والشرق الأوسط والعالم. نبارك ثورة روج آفا التي تقاوم كافة أنواع الهجمات وتدحرها منذ 11 عاماً، ونحيي هذا التطور التاريخي. كما أننا نبارك هذه الثورة العظيمة على شعوب شمال وشرق سوريا، وشعوب كردستان، والنساء، وشعوب الشرق الأوسط والعالم. ونستذكر في شخص هذه الثورة العظيمة، كافة شهداء الثورة والديمقراطية بكل احترام وامتنان كبير ونكرر الوعد الذي قطعناه للشهداء. ثورة روج آفا هي الإرث المشترك لشعوب كردستان والشرق الأوسط والنساء وشعوب العالم المضطهدة ولكل من يناضل من أجل المساواة والحرية والديمقراطية. إنها جزء من النضال من أجل المساواة والحرية والديمقراطية وهو قفزة كبيرة تم اتخاذها على هذا الأساس.

"ثورة من أجل الحرية"

اندلعت ثورة روج آفا نتيجة نضال الشعب الكردي من أجل الحرية. تم تحقيق هذه الثورة في البداية بفضل عمل وجهد القائد آبو لعقود. حيث وضع القائد آبو الأساس الفكري والتنظيمي لهذه الثورة من خلال عمله. لقد تطورت ثورة روج آفا على أساس أفكار ونموذج وأعمال القائد آبو. نهنئ القائد آبو على ثورة روج آفا ونشكره على تحقيق هذا التطور التاريخي.

كانت هناك مشاركة مهمة في النضال ودعم أممي من أجل تطوير وحماية ثورة روج آفا. عند ذكر ثورة روج آفا، فإن أحد المستويات الأساسية التي يجب أن نعرفها هو النضال الأممي. جاء العديد من الثوار من جميع أنحاء العالم إلى روج آفا بمشاعر أممية وقدموا عشرات الشهداء. نستذكر الشهداء الأمميين بكل احترام وامتنان في الذكرى الحادية عشرة للثورة. حيث إن هذا النضال والتضحية ذات مغزى كبير والتي لا يمكن قياس قيمتهما. كما يستمر هذا النضال والتضحية اليوم أيضاً. يدعم الشبيبة والنساء والشعب والأشخاص الذين يخوضون النضال من أجل الحرية والديمقراطية والاشتراكية، ثورة روج آفا. نهنئ كل من شارك في الدعم الأممي ونضال ثورة روج آفا، ونعرب عن تحياتنا واحترامنا.

تعتمد ثورة روج آفا على نتائج النضال من أجل المساواة والحرية والعدالة والديمقراطية في تاريخ البشرية وتعلمت من الثورات السابقة وتمت ذلك على هذا النحو. اتخذ القائد آبو التطور التاريخي للإنسانية من جديد وكشف عن الفرق بين نظام الدولة الاستغلالية والنظام الاجتماعي القائم على المساواة والحرية والحياة الديمقراطية. أسس القائد آبو نموذجاً جديداً من أجل تطور الثورات على أساس الحرية. الثورات السابقة لم تحقق النتائج التي أرادوها لأنها لجأت إلى أساليب نظام الدولة وابتلعها نظام الدولة. حيث طور القائد آبو مفهوم الاشتراكية خارج الدولة على أساس الأيديولوجيا والتنظيم. وما جعل ثورة روج آفا مختلفة هو فهم الاشتراكية الذي طوره القائد آبو خارج الدولة. لقد تطورت ثورة روج آفا على أساس هذا الفهم وتم اتخاذ العديد من الخطوات المهمة. حيث يُعتبر هذا التطور مهم للغاية من وجهة نظر النضال من أجل المساواة والحرية والديمقراطية.

يُنظر إلى ثورة روج آفا على أنها ثورة نسائية ذات نهج عادل للغاية ويُذكر هذا. من كما أهم سمات ثورة روج آفا، هي أنها تعتمد على فهم حرية المرأة. هذه هي السمة الرئيسية التي تميز ثورة روج آفا عن الثورات الأخرى. هذا يرمز في نفس الوقت الى قوة عظمى ايضاً. لأن العنصر الأساسي في الحياة الاجتماعية هو المرأة. في هذا الصدد، عندما يتم ذكر ثورة روج آفا، فإن الحقيقة الأساسية التي يجب فهمها هي أنها ضد العقلية التي يسيطر عليها الذكور وتعتمد على حرية المرأة. هناك دور حاسم للمرأة وقيادة المرأة في تشكيل ثورة روج آفا. وبسبب هذه الخاصية، تجذب ثورة روج آفا انتباه نساء الشرق الأوسط ونساء العالم كله وكل من يبحث عن الحرية. يُنظر إلى ثورة روج آفا على أنها أمل.

"ثورة روج آفا حل لمشاكل سوريا والشرق الأوسط"

أصبحت ثورة روج آفا، التي تعتمد على مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية والأمة الديمقراطية، النموذج الأكثر صحة لحل مشاكل سوريا والشرق الأوسط. حيث تنشأ المشاكل من عقلية ونظام الدولة القومية في الشرق الأوسط. تطورت الدول القومية في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى على أساس مصالح نظام الحداثة الرأسمالية وقوى النظام. وبهذه الطريقة، تم تصميم الشرق الأوسط على أساس مصالح الحداثة الرأسمالية والقوى الإمبريالية، وانقسمت الشعوب والجغرافيا التاريخية. إن أكثر الشعوب معاناة من هذا، هو الشعب الكردي بلا شك. تم تقسيم كردستان إلى 4 أجزاء بين الدول القومية، ووضع الشعب الكردي في دائرة الإنكار والدمار والإبادة. الهدف من النضال الذي بدأه القائد آبو هو أن تجد شعوب الشرق الأوسط حلولاً لمشاكلهم. حيث أصبح أفكار القائد آبو ونهج الحل أكثر حيوية تنشأ المشاكل من عقلية ونظام الدولة القومية. في الوقت نفسه، أصبح هذا التطور هو الموقف الأكثر صحة وذات مغزى ضد معاهدة لوزان، التي ندخل عامها المائة. إذا عارض المرء اتفاقية لوزان وحققوا الوحدة الوطنية للكرد، فإنهم في نفس الوقت يحمون ثورة روج آفا. على هذا الأساس، يجب على جميع القوى الوطنية أن تنضم إلى المسؤولية التاريخية، وتتجمع حول ثورة روج آفا، وتحقق وحدتها الوطنية.

"أنقذت العالم من خطر كبير"

دمر شعب روج آفا والقوى الثورية، مرتزقة داعش الفاشية المتخلفة وأنقذت العالم كله من خطر كبير. من المؤكد أنه حارب فاشية داعش ببدائل أكثر من 11 ألف شهيد وانتصر في هذه الحرب. ولكن بالرغم من أن هذه الحقيقة معروفة للجميع، إلا أن الدولة تتصرف بطريقة غير عادلة. على عكس ذلك، لم يتم اتخاذ أي موقف ضد هجمات الاحتلال من قبل سلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الفاشية، التي تربي مرتزقة داعش، بشكل أساسي ضد روج آفا وشعوبها، ويتم دعم الهجوم وقبوله. كشفت الاتفاقات والقرارات المتخذة ضد الكرد وروج آفا بوضوح عن سياسات الدولة التي تحمي مصالحها في اجتماع الناتو في ليفناي. حيث يأتي هذا القرار والاتفاق بمعنى، خدمة السياسات المتعلقة بإبادة الكرد والتواطؤ في الإبادة الكرد.

"ثورة روج آفا حمت الإنسانية من داعش"

لن يتم قبول التقارب تجاه الشعب الكردي وروج آفا بهذه الطريقة على الإطلاق. لقد حمت ثورة روج آفا الإنسانية من داعش وقدمت الآلاف من الشهداء في هذه القضية. يجب التخلي عن هذا الموقف تجاه الشعب الكردي وروج آفا، ولا ينبغي دعم الدولة التركية وسلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. هناك للدولة التركية وسلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية التي تدير الدولة، عقلية معادية للكرد وتبني كل علاقاتها مع المشاعر المعادية للكرد. ومع ذلك، فلا يجب أن تقترب أي قوة أو مؤسسة وتبني علاقاتها مع تركيا على عداء الكرد، لأن الدولة التركية تقترب بهذه الطريقة.

على الدول، وخاصة قوات الناتو، تصحيح هذا الموقف الخاطئ وعدم دعم سياسات العداء تجاه الشعب الكردي.

"الدولة التركية لها طابع معاد للكرد"

لا يوجد أحد في العالم لا يعرف نهج الدولة التركية وسلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تجاه الشعب الكردي. حيث أن الدولة التركية وسلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية التي تدير الدولة، لها طابع معاد للكرد. وبسبب هذه العقلية يريد القضاء على نظام شمال وشرق سوريا والقضاء على ثورة روج آفا. هذا هو هدف الهجوم وتوجه الدولة التركية ضد سوريا وروج آفا على أساس الاحتلال والاستغلال والإبادة. كما تريد السلطة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، تطوير اللا كردية في روج آفا من خلال تصفية ثورة روج آفا. الأعذار التي يقدمها لا تعبر عن الحقيقة، بل تُستخدم بالكامل لتبرير الهجمات. تعمل الدولة التركية على تغيير التركيبة السكانية لكل منطقة احتلتها عليها، وتقوم بتهجير الكرد وتوطين الآخرين. إن هدف الدولة التركية وسلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية معروف، ويتم تنفيذ هذه السياسة ليس فقط في روج آفا، ولكن في كردستان بأكملها. يعرف شعبنا طابع الدولة التركية وسلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية هذا.

"الحذر من الخونة"

لا يوجد أحد في العالم لا يعرف هذه الحقيقة. لكن بعض الخونة والأشخاص الذين يسمون أنفسهم كرداً ويبيعون أنفسهم، يقفون مع الدولة وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ويقيمون علاقات معهم. أعطت الدولة التركية وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، هؤلاء الخونة والمتعاونين مهمة تبرير هجمات الاحتلال والإبادة. هؤلاء الخونة الذين يسمون أنفسهم كرداً يفعلون هذا العار من أجل المال والممتلكات والربح. إنهم يحاولون إخفاء هذا الموقف عن الرأي العام من خلال مختلف الحجج والتشويهات. هذا هو الخطر الذي يجب أن يُنظر إليه على أنه النقطة الرئيسية والنضال بالنسبة لثورة روج آفا وكردستان بأكملها. وعلى وجه الخصوص، يجب على السياسيين والمثقفين والوطنيين من الشعب الكردي أن يركزوا على هذا، وأن يكون لهم موقف من هذا وأن ينيروا ويحذروا الشعب بشأن هذه القضية. هذا واجب وطني مهم جداً.

"المقاومة إلى جانب القوى الثورية"

إن خطط الدولة التركية وفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ضد ثورة روج آفا والنظام الديمقراطي لشمال وشرق سوريا معروفة. يجب على شعوب شمال وشرق سوريا المقاومة إلى جانب القوى الثورية ودحر هذه الهجمات ضد هذا الهجوم والاحتلال وهجمات الإبادة. لهذا السبب، عليهم أن يولوا كل اهتمامهم للمقاومة، وأن يقوموا باستعدادات مفصلة للحرب، وأن يصلوا إلى مستوى يستطيعوا فيه إحباط كل أنواع الهجمات. يجب أن يكون الشعب الكردستاني الوطني ضمن دعم فعال ونضال مع شعب روج آفا في كل مكان. كما يجب على الشبيبة والنساء والشعب وجميع الثوريين والاشتراكيين والتقدميين والأصدقاء من جميع أنحاء العالم أن يدعموا روج آفا، وان يردوا ضد العلاقات التي دخلت فيها الدولة مع حزب العدالة والتنمية-حزب الحركة القومية ضد الشعب الكردي وروج آفا وان يتخذوا خطوات تجعل من الدولة ان تتراجع. إذا تطور هذا النوع من المقاومة الشاملة والنضال، يمكن إبطال الهجمات ضد روج آفا والقضاء على الخطر. نحن ندعو الجميع إلى القيام بواجباتهم ومسئولياتهم التاريخية على هذا الأساس، ونحيي كل الاشخاص الذين ينبض قلوبهم مع ثورة روج آفا، وخاصة روج آفا وجميع شعوب شمال وشرق سوريا وننحني بقامتنا أمامهم".

(ف)