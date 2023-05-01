​​​​​​​KCDK-E يؤكد ضرورة تصعيد وتيرة النضال والمقاومة لتحقيق الحرية للعمال والكادحين

أدلى مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي في أوروبا (KCDK-E)، ببيان كتابي إلى الرأي العام بمناسبة يوم العمال العالمي، 1 أيار، جاء فيه: "هناك حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للنضال من أجل الحرية والكدح من خلال النضال المشترك، وأن فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وديكتاتورية أردوغان قد أصبحتا بلاءً على الإنسانية في تركيا والشرق الأوسط وتشكل عقبة أمام حركة الكدح، والمساواة، والديمقراطية، في البداية، الحرب التي تديرها في جغرافيا الشعب الكردي، تديرها بعرق وجهود الكادحين والعمال الفقراء، والسبب الرئيس لفقر الشعوب هو هذه الحرب".

وأضاف بيان المؤتمر: "في مرحلة الإدلاء بالأصوات في الخارج التي بدأت في 27 نيسان، وستنتهي في 9 أيار، تعد مناسبة الأول من أيار كيوم النضال والوحدة ضد الاحتلال، الظلم، والحرب، وذي مغزى عظيم بالنسبة للشعوب".

وشدد البيان: "على الشبيبة والعمال والمرأة والمعتقدات والمضطهدين، جعل الأول من أيار مناسبة للوحدة الديمقراطية ضد الكوارث، والإبادات الجماعية، والحداثة الرأسمالية، بروح النضال ووحدة الشعوب، ويكونوا في خضم النفير العام ضد كتلة فاشية تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية وتشكيل وحدتهم النضالية على هذا الأساس في كل مكان، وتصعيد وتيرة النضال والنشاط ضد العزلة والفاشية".

ودعا المجتمع الديمقراطي الكردي في أوروبا (KCDK-E)، "الجميع إلى تصعيد وتيرة وحدتهم ونضالهم ومقاومتهم الديمقراطية، من أجل خلق عالم مكلل بالحياة الحرة، وتحقيق الحرية للعمال والكادحين".

(ل م)