​​​​​​​KCD: الهجمات التركية معادية لمصالح وإنجازات الشعب الكردي

وقال مؤتمر المجتمع الديمقراطي ((KCD، في بيان له، إن "النظام العنصري الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يهاجم إنجازات الشعب الكردي بكل الطرق".

'هذه الهجمات ضد مصالح وإنجازات الشعب الكردي'

ذهب البيان إلى الإشارة لعدم اعتراف دولة الاحتلال التركي "بأي معايير في هذه الهجمات"، وأضاف: "يستخدم أسلحة كيماوية في مناطق كردستان، ويريد جعل شنكال من دون مكانة عبر قوات إقليم كردستان والحكومة العراقية، ويحاصر مخيم مخمور، ويهاجم المدنيين في روج آفا بالسلاح الجوي ويقصف المستشفيات"، مستشهداً بالهجوم التركي الذي تسبب أمس الثلاثاء، باستشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش، ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وسائقهما فرات توما عبر هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لها.

مؤتمر المجتمع الديمقراطي اعتبر هذا الهجوم "جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، منوهاً إلى أن هذه الهجمات "تحدث أمام أعين العالم كله، ولكن لا تظهر كل من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والمدنية أي موقف ضدها ويدعمونها بصمتهم".

البيان أكد أن هذه الهجمات "لا تنفذ ضد حزب أو مؤسسة أو تنظيم كردي فقط، بل هي ضد مصالح وإنجازات الشعب الكردي"، مشيراً إلى أنه عندما وقع الهجوم، كان رئيس وزراء إقليم جنوب كردستان يجتمع بأردوغان ووزير خارجيته في تركيا.

'على جميع أبناء شعبنا حماية إنجازاتهم بقلب واحد'

وأكد البيان أن روج آفا "أصبحت بنظامها الديمقراطي المستقل الذي يحمي الحياة المشتركة للشعوب وحرية المرأة والطبيعة، طريق الحل للشعوب المضطهدة، وأصبحت أيضاً خوف الدمار للأنظمة العنصرية الفاشية مثل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وهذا هو أحد أسباب هذه الهجمات"، ولذلك "يجب على جميع أبناء شعبنا حماية إنجازاتهم بقلب واحد".

أدان مؤتمر المجتمع الديمقراطي في بيانه هذا الهجوم، وتقدم بتعازيه "لشعبنا"، داعياً جميع الأحزاب والمؤسسات والمنظمات الكردية لإبداء موقف واضح ضد هذه الهجمات، مشدداً "لا تدعوا إنجازات الشعب الكردي تُدمّر".

كما دعا أيضاً المنظمات المدنية وحقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها تجاه هذه الهجمات التي "لا تعترف بالقانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان".

(ي م)