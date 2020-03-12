​​​​​​​كبير مستشاري خامنئي أُصِيب بكورونا

وأضافت: "خالط علي أكبر ولايتي، وهو أيضاً رئيس مستشفى في طهران، العديد من مرضى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية، انتقلت إليه العدوى وهو في الحجر الصّحّيّ الآن".

وكانت وكالة "فارس" الإيرانيّة، أفادت أمس الأربعاء بإصابة النّائب الأوّل للرئيس الإيرانيّ إسحاق جهانغيري، واثنين من أعضاء الحكومة، هما وزير الصّناعة والتّجارة الإيرانيّ رضا رحماني، ووزير الثّقافة والسّياحة علي أصغر مونسان، بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19".

وكانت إيران قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيّات إلى 354.

المصدر: وكالات