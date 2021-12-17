​​​​​​​كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات النووية ستتوقف لبضعة أيام

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستعقد في فيينا، يوم الجمعة، قبل أن تتوقف "لبضعة أيام"، بحسب وكالة رويترز.

وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية إلى إعادة الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

وقال باقري كني على تويتر إنه التقى المدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ومندوبين آخرين، يوم الخميس، "لتقييم الوضع ومناقشة سبل المضي قدمًا".

وأضاف "حققنا تقدمًا جيدًا هذا الأسبوع. سنعقد لجنة مشتركة اليوم وسنواصل المحادثات بعد توقف لبضعة أيام".

ولم يذكر موعدًا.

وقال ثلاثة دبلوماسيين يوم الخميس، إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ستجتمع الجمعة لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق.

وقال أحد الدبلوماسيين إن من المقرر استئناف المحادثات في 27 كانون الأول بينما حدد آخر إطارًا زمنيًّا بين عيد الميلاد والعام الجديد.

وبموجب الاتفاق، قيدت إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الاقتصادية.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات أميركية، مما دفع طهران إلى البدء بانتهاك القيود النووية في 2019.

(م ش)