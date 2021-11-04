​​​​​​​كازاخستان تعلن عن موعد اجتماع أستانا الجديد

وقال وزير خارجية كازاخستان، مختار تلوبيردي، للصحفيين، اليوم الخميس: "تلقينا طلبات بهذا الخصوص من الدول الضامنة التي طلبت تنظيم المباحثات المقبلة لعملية أستانا وما زال العمل جارياً للاتفاق على مواعيد محددة وسيحدث ذلك في أواسط كانون الأول المقبل"

وأضاف: "نحن الآن بصدد تحديد مستوى المباحثات وعادة يتم تمثيل الدول الضامنة على مستوى نواب الوزراء"، بحسب ما نقلته وكالة سانا الناطقة باسم حكومة دمشق عن تاس الروسية.

وأشار إلى أنه ستشارك في المباحثات الأطراف السورية و"الدول الضامنة" لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا إضافة الى المراقبين المدعوين.

وروسيا وإيران وتركيا هي دول متدخلة في الأزمة السورية وتطلق على نفسها "الدول الضامنة"، ولكنها تعقد هذه الاجتماعات من أجل مناقشة مصالحها في سوريا، فعلى الرغم من عقد العديد من الاجتماعات بصيغة أستانا ولكنها لم تستطع أن تحل الأزمة السورية.

وانطلقت أستانا مطلع عام 2017 ، وفي أيار من ذات العام اتفقت الدول الثلاث على إنشاء 4 مناطق "خفض التصعيد"، لم يبقى منها تحت احتلال مرتزقة تركيا سوى منطقة واحدة تضم أجزاء من محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية، وحالياً تحشد قوات حكومة دمشق على تخومها تحضيراً لعمل عسكري جديد بحسب التقارير الإعلامية.

ومقابل السماح لروسيا وحكومة دمشق بالسيطرة على ثلاث مناطق "خفض تصعيد"، منحت روسيا الضوء الأخضر لتركيا باحتلال أجزاء من سوريا، ففي عام 2018 قايضت روسيا وتركيا كلاً من عفرين والغوطة الشرقية، وسبقها قبل ذلك مقايضة حلب بجرابلس والباب وإعزاز.

وتلعب هذه الدول دوراً سلبياً في الأزمة السورية من حيث التحريض على الطائفية والعنصرية وخصوصاً تركيا التي تعتبر ضامنة للمجموعات المرتزقة ومن بينها مجموعات مصنفة على لائحة الإرهاب العالمي مثل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

(د ع)