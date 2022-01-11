​​​​​​​كاتبة وباحثة في الشؤون الدينية: دور الحركات النسائية في التنوير مهم جداً

انطلقت منذ يوم أمس الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي لأديان ومعتقدات ميزوبوتاميا، تحت شعار "معاً ننشر السلام"، في مدرج جامعة روج آفا بمدينة قامشلو.

الكاتبة والباحثة في الشؤون الدينية وعضوة الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، هدى كايا، وفي مداخلة لها، قالت: "إنني أمنح "مريم" اهتماماً كبيراً في أبحاثي وفي تاريخ حركة المرأة وفي عهد النبي "محمد"، فعندما يتم الحديث عن مريم يتم ذكرها على أنها والدة عيسى وفي الدين المسيحي الفاعل هو الذكر، والأول هو أنثى، لم يستطيعوا التخلي عن هذه الذهنية".

وأضافت هدى كايا: "اليوم وفي القرن الواحد والعشرين نواجه العقلية والعادات نفسها، التي أصبحت من القوانين غير المكتوبة، يتم التعامل معها على أساس ديني بحجة أنها عادات تمتلك قوة تنفيذية أكثر من التعاليم الدينية نفسها".

ويتحتم: "على المرأة التي تدرك هذه الحقيقة أن تعمل على استقلالها ودمقرطة المجتمع، فالمرأة تمتلك دوراً كبيراً في تنوير المجتمعات، وهذا ليس سهلاً، ولم يكن سهلاً عبر التاريخ أيضاً".

قالت الكاتبة والباحثة في نهاية مداخلتها في المؤتمر الدولي لأديان ومعتقدات ميزوبوتاميا: "لا يمكن للمرأة أن تقبل التعاليم، لسنا مجبرات على القبول بالفقه، وأن المرأة محكومة باجتهاد الرجل، فالمرأة الآن مجبرة أن تدافع عن هويتها، من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ومجبرة على الدفاع عن هويتها وحياتها للحصول على المساواة ونيل حقوقها".

(كروب/ي م)

ANHA