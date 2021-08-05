​​​​​​​كاتبة تركية: حرائق الغابات في تركيا تحكي قصة مدمرة من الإهمال والفشل الحكومي

وقالت الكاتبة التركية أسلي أيدينتاشباش في مقال لها بصحيفة الواشنطن الأميركية، بأنه وقبل بضعة أسابيع، فكرت بالسباحة في المياه النقية على سواحل البحر المتوسط في تركيا​، حيث المياه الفيروزية الباردة الجليدية محاطة بغابات الصنوبر الغنية.

ولكن ربما لم يعد هذا هو الحال الآن، وعلى مرمى حجر من المكان الذي كانت تسبح فيه، دَمّرت الحرائق المجتمعات المحلية والمنتجعات الساحلية. ومع ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات قياسية، دمرت العشرات من الحرائق، الغابات ذات المناظر الخلابة في تركيا وهددت المدن الساحلية في أنطاليا وبودروم ومارماريس. مع هروب السياح والسكان المحليين، في بعض الأحيان يحملون ماشيتهم، هذه الحرائق التي تدمّر أيضاً الأراضي الزراعية الخصبة.

لا شيء يفطر القلب أكثر من مشاهدة غابة قديمة تحترق. تواجه تركيا بالفعل تباطؤاً اقتصادياً، وتشهد فصلاً محبطاً بشكل لا يطاق في تاريخها.

لكنه أيضاً فصل مثير للغضب - من الإهمال وسوء تخصيص الموارد. اتضح أنه على الرغم من تفاخر الحكومة التركية باستمرار براعتها العسكرية وأهدافها التوسعية الإقليمية، إلا أنها كانت غير مستعدة لمواجهة الكوارث الطبيعية. بلد يبلغ تعداد سكانه 85 مليون نسمة لا يمتلك طائرة إطفاء واحدة للعمليات (استأجرت ثلاث طائرات من روسيا)، فيما تملك اليونان 39 طائرة إطفاء.

بينما كان المواطنون ورجال الإطفاء يحاولون إطفاء النيران ببسالة، بدت الحكومة غير فعّالة. وأشار سياسيون معارضون إلى أن أسطول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان به 13 طائرة. ووسط انتقادات متزايدة من الجمهور والمعارضة، اعترف أردوغان بأن تركيا ليس لديها طائرات إطفاء عاملة وعليها قبول عروض المساعدة من أوكرانيا وروسيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي.

وهكذا، مع اندلاع حرائق الغابات لليوم السابع على التوالي، تمّت السيطرة جزئياً على ألسنة اللهب بفضل الدعم الخارجي.

إن التناقض بين حديث الحكومة التركية عن العظمة الإمبراطورية وقدرتها الحقيقية على تقديم خدمات الطوارئ الأساسية لمواطنيها كان صارخاً. بعد أن قامت الحكومة منذ فترة طويلة بتوجيه الموارد بشكل خاطئ نحو المغامرات العسكرية الأجنبية ومشاريع البنية التحتية الضخمة، فشلت الحكومة في الوفاء بها في وقت الحاجة.

فكل هذا يحتاج إلى التغيير، لا يمكن لتركيا منع حرائق الغابات بمفردها، لكن يمكنها الانضمام إلى مجموعة الدول الملتزمة بالعمل المناخي. يجب أن يصادق البرلمان على الفور على اتفاقية باريس كخطوة أولى. إن كبح البناء المتهور والتنمية الذي يضر بالفعل بغابات تركيا أمر لا بد منه، وكذلك إيقاف تشغيل مناجم الفحم في المناطق الساحلية. نظراً لأن أوروبا هي أكبر شريك تجاري لها، يجب على أنقرة اتخاذ إجراءات مبكرة لمزامنة سياساتها التجارية بما يتماشى مع التشريعات الناشئة حديثاً بشأن الصفقة الأوروبية الخضراء.

إن البحار والغابات التي مهدت الطريق للأساطير المبكرة للجنس البشري عبر البحر الأبيض المتوسط يتم تدميرها الآن بسبب جشعنا. لكن الكوارث الطبيعية هي جرس إنذار لنا جميعاً. لا شك أن البلدان التي تتخذ إجراءات مبكرة بشأن تغير المناخ ستتحسن اقتصادياً وبيئياً.

(م ش)