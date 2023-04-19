​​​​​​​كاتب سوري: مبادرة الإدارة الذاتية إيجابية وجوهرية

ويرى الكاتب السوري في تفاصيل المبادرة وتوقيتها، أهمية كبيرة، لما شملته من مجموعة نقاط إيجابية وجوهرية أهمها التأكيد الدائم على وحدة الأراضي السورية، وتأكيد الإدارة الذاتية الصريح على أن الثروات في مناطق الإدارة الذاتية ملك لجميع السوريين، واستعدادها لاستقبال النازحين والمهجرين.

وأطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الثلاثاء (18 نيسان) مبادرة؛ لحل الأزمة السورية، من أجل التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي ينهي معاناة الملايين من أبناء الشعب السوري.

تعليقاً على المبادرة، قال الكاتب السوري، حسان يونس، لوكالتنا "في وقت تشهد فيه سوريا ذكرى الجلاء الـ 77 وفيها نحو 6 جيوش محتلة، فالتأكيد على وحدة البلاد هو أمر جوهري جداً جداً".

ووصف تأكيد الإدارة الذاتية الصريح عبر البند المتعلق بالموارد والثروات السورية على أنها ملك لجميع السوريين ويجب توزيعها على عموم السوريين، بالنقطة الأخرى المهمة.

قائلاً: "يجب أن تكون الموارد في عموم الجغرافية السورية هي ملك لكل السوريين وهي نقطة حساسة وأثارت جدلاً كثيراً إلا أن تأكيد الإدارة الذاتية الصريح أنها ملك لجميع السوريين نقطة مهمة أخرى".

خطوة تمد يد العون للسوريين المهجرين

ورأى يونس بأن النقطة المتعلقة باستقبال اللاجئين الذين اضطروا إلى الهجرة خارج الأراضي السورية بسبب الحرب والزلزال، وعمليات التغيير الديمغرافي هي النقطة الثالثة الأهم في المبادرة، وأنها طرحت في وقت يعاني فيه السوريين من التمييز في بعض الدول التي تحاول أن تتخلص من السوريين بطريقة قسرية ولا إنسانية.

وقال عنها "أظنها نقطة متقدمة لم يتم طرحها في وقت سابق فهي من النقاط الجديدة في هذه الفترة تحديداً، وتقدم يد العون للسوريين المهجرين".

فيما قال الكاتب السوري، حسان يونس، عن حديث الإدارة الذاتية حول أهمية الحوار، وفي مقدمته مع حكومة دمشق "هناك حوار مستمر بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق وهذا الحوار نوعاً ما أصبح روتينياً خالياً من الإنتاج، فكل طرف لديه ثوابت يتمسك بها"، منوهاً إلى الحاجة للغة مختلفة ورؤية مختلفة، وطرح أسلوب آخر للحوار ليصبح حواراً مجدياً ومنتجاً.

(أم)

ANHA