​​​​​​​كاتب روسي: موسكو تعيد ضبط التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن سوريا

يقول الكاتب الروسي انطون مارداسوف في تقرير له لموقع المونيتور الأميركي، بأنه تحدثت في وقت سابق مصادر للموقع عينه عن عدم ارتياح إسرائيلي من احتمال أن تغير روسيا موقفها من سوريا، والتي استندت إلى التعليقات التي أصدرتها وزارة الدفاع الروسية حول نجاحها المفترض في صد الصواريخ الإسرائيلية بمساعدة أنظمة الدفاع الجوي الروسية/ السوفيتية الصنع.

كما أن وسائل الإعلام اللبنانية الموالية لسوريا وموقع الربيع الروسي المرتبط بوزارة الدفاع الروسية يزيد من تأجيج رواية تغيير موسكو لموقفها تجاه إسرائيل. إذ يزعم كلاهما أن روسيا وسوريا أجريتا تدريبات عسكرية للحماية من الضربات الجوية الإسرائيلية وأن سوريا ستتلقى قريباً أنظمة دفاع جوي إضافية يتم تسلمها من موسكو. وزعمت "الشرق الأوسط" أن الكرملين يبحث إغلاق المجال الجوي السوري أمام الغارات الجوية الإسرائيلية.

ويبدو أن كل هذا يشير إلى أن الكرملين على وشك إعادة النظر في توجهه تجاه إسرائيل من أجل إجبار الجيش الإسرائيلي على قبول قواعد جديدة للعبة الإقليمية. من المؤكد أن مثل هذا التحول سيساعد روسيا على تخفيف التحدي الذي يشكله الجيش الإسرائيلي على دعاية موسكو من خلال اختبار قوة ضمانات الكرملين الأمنية لسوريا، فضلاً عن تحدي صورة القوة العظمى للمشروعات العسكرية الروسية. ستساعد مراجعة قواعد اللعبة فيما يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في سوريا أيضاً موسكو على تغطية إيران، حليف روسيا الذي يجري محادثات بشأن العودة المحتملة إلى المعايير الأصلية للاتفاق النووي لعام 2015.

ومع ذلك، يجب مراعاة العديد من العوامل المتعلقة بالتفاعلات الروسية الإسرائيلية في سوريا.

وتحاول روسيا كبح أنشطة الجيش الإسرائيلي منذ عام 2017. والغرض الأولي من هذا الجهد كان لإضفاء طابع بأن الحكومة السورية استعادت السيادة على البلاد.

ويجد حلفاء نتنياهو سببين يفسران الخلاف المتزايد بين إسرائيل وروسيا فيما يتعلق بسوريا. الأول هو افتقار الحكومة الجديدة إلى الخبرة، التي لم تفعل ما يكفي لبناء استراتيجية اتصال فعالة مع الروس، وثانياً، تخفيف الإدارة الأميركية من مشاعرها المؤيدة لإسرائيل.

لكن هل وصلت هذه التفسيرات إلى الهدف؟ هناك بعض الشك، كان موضوع الأنشطة الإسرائيلية في سوريا موضوعاً منتظماً وشائكاً في المفاوضات بين فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو حتى بعد حل أزمة 2018، وظهرت نقاط ساخنة جديدة، على سبيل المثال زيارة نتنياهو إلى موسكو في عام 2019، حيث لم يخف الكرملين استياءه من قصف الجيش الإسرائيلي في سوريا. واكتسب الخلاف أهمية أكبر مع حملة موسكو لإشراك المستثمرين الروس وشركات الطيران الأجنبية في بناء محطة جديدة في مطار دمشق، كما كان هبوط بوتين في المطار خلال زيارته إلى سوريا بمناسبة عيد الميلاد - على عكس استخدامه المعتاد لقاعدة حميميم الجوية - بمثابة إظهار لدعم تلك الحملة.

ثانياً الفعالية الحقيقية لأنظمة الدفاع الجوي الروسية المنتشرة في سوريا منخفضة نسبياً، ويرجع ذلك في الغالب إلى تنظيمها العشوائي. وقال المدون الأمني ​​الروسي يوري لامين لموقع المونيتور، إن شحنات الأنظمة الجوية الإضافية قد تعرقل إلى حد ما الأنشطة الإسرائيلية في سوريا، لكن دمشق لا تزال تواجه عدداً من المشكلات الأساسية.

وقال: "لضرب أهداف في عمق الأراضي السورية، تستخدم إسرائيل المجال الجوي اللبناني أو تستخدم المجال الجوي الأردني وشرق سوريا". فقدرات الجيش الإسرائيلي تسمح لها بنشر تكتيكات هجومية تطغى على الدفاعات الجوية السورية.

ثالثًا، يبدو أن موسكو تواجه مشكلة عامة تتمثل في وضع استراتيجية اتصال فعالة فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية الجديدة. من ناحية، شعور الكرملين بالإطراء من ثناء نتنياهو على نوعية علاقاته مع الرئيس الروسي. ومع ذلك، فإن موسكو تسعى الآن لتقوية الأسس المؤسسية للعلاقة الثنائية مع إسرائيل لإثبات أنها تعتمد على شيء أكثر من العلاقة الشخصية بين بوتين ونتنياهو.

(م ش)