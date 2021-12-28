​​​​​​​كاتب عراقي عن تركيا: ما هو شعو المرء لو عاش في جوار مصيبة

وقال الكاتب العراقي علي الصراف في مقال له بصحيفة العرب: "ماذا سيكون شعور المرء لو أنه عاش في جوار مصيبة؟ كيف سوف يتعامل معها، وهي تلحق به ضررا، في الحالتين معا: إذا قويت، وإذا هزلت؟

ولأنها جار جغرافي وتاريخي عنيد، فلا سبيل للنجاة من أضرارها إذا تواصلتَ معها أو قاطعتها.

تلك هي حالنا مع تركيا. العثمانيون عندما كانوا أقوياء، استعمرونا لقرون، وأحاطونا بالفقر والتخلف وطبائع الاستبداد، فضلا عن المجازر الوحشية التي لحقت بالملايين من البشر. وكان الخنوع حيالهم مشروطا بأنهم مسلمون، وإن التمرد عليهم “حرام شرعا”.

وعندما ضعفت الإمبراطورية العثمانية، بعوامل من داخلها بالدرجة الأولى، وتحت وطأة جبال من الديون التي تراكمت على السلطنة حتى أصبحت “رجل أوروبا المريض”، فقد جاز اقتسام اقطاعياتها بين المستعمرين الجدد، فرنسا وبريطانيا، لتبقى الولايات العربية نهبا لكل وجه من وجوه التعسف الغربي.

الحرب ضد السلطنة العثمانية اقتضت إطاراً أيديولوجياً جديداً، قومياً، لكي يمكن الإفلات من ربقة الولاء لسلطان جعل الإسلام ذريعة لفرض التبعية على المسلمين، وذلك حتى بعدما ارتفعت رايات الطورانية التركية على حساب الإسلام نفسه.

وبالكاد، بعد نحو ما يقرب من نصف قرن، نشأت حركات تحرر ضد الاستعمار، كانت هي بدورها انفعالية وعشوائية في معظم أحوالها، فأنشأت أنظمة تجريبية، احتاجت عقودا لكي تدرك أنها غير مستقرة وأن أسسها هزيلة، وأن معاييرها غير متناسقة، لا دينيا ولا أيديولوجيا، وغير قادرة حتى على التقليد. فالعثمانيون الذين جعلوا من الجهل والأمية سبيلا لقيادة القطيع الراضي بمشيئة الخليفة المسلم وأقداره، لم يتركوا لضحاياهم الفرصة ليعرفوا العالم الخارجي كيف هو، أو كيف يعيش أو ما هي مقومات نهضته، حتى صحوا فجأة على مدافع نابليون تدك حصونهم وبلداتهم.

كانت تلك المدافع هي عامل “الصحوة” الأول بعد الإغفاءة العثمانية التي استغرقت نحو ألف عام.

تركيا التي سلمتنا إلى الاستعمار الفرنسي والبريطاني، لم تسلم هي نفسها، فتقلبت بين دكتاتورية وأخرى، وانقلاب عسكري وآخر، حتى استقرت بيد رجب طيب أردوغان، الذي أصبح نظامه هو الأطول عمرا في تاريخها المعاصر، بين رئيس للوزراء ومن ثم رئيس يريد أن يبقى في سلطته حتى العام 2023.

ما أن أصبح أردوغان قويا، حتى قلب المنطقة من جديد، وحاول إعادة بعث الخرائط العثمانية، ومد نفوذه إلى ليبيا، واحتل جزءا من شمال سوريا، وأقام فيها مستوطنات مرتزقة، وقلص واردات العراق من الفراتين، وأقام قواعد عسكرية في شمال العراق يزورها وزير دفاعه من دون إذن ولا تبليغ للحكومة في بغداد. بل، ولقد جند أردوغان تيارا للإسلام السياسي امتد على طول المسافة من مصر إلى تونس. وظل “الإسلام” هو عمامة الخلافة الأردوغانية الجديدة، ولو تحالفت مع قوميين متشددين، أو طورانيين جدد.

عادت تركيا لتضعف. اقتصادها يقف على حافة هاوية. والتضخم يتجاوز 20 في المئة، والعملة التركية التي سبق أن كانت سلة منها لا تكفي لشراء قطعة جبن، عادت لتنهار حتى خسرت أكثر من 45 في المئة من قيمتها في غضون أقل من ستة أشهر.

ضعفُ أردوغان لا يمكنه، بحسب هذا التاريخ، إلا أن يكون مصدر شر جديد، مثله مثل قوته. فتركيا إذا عادت إلى دوامة الفوضى، فإن جوارها لن يكسب إلا ارتدادات فوضى مماثلة. وبحسب التاريخ نفسه، فإن تراجع تركيا يصب في صالح إيران. وهذه الأخيرة لا تحتاج من أجل المزيد من التمدد وفرض النفوذ أن تملك قنبلة نووية.

(ش ع)