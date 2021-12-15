​​​​​​​كاشفة زيف الادعاءات التركية.. HPG: الاحتلال التركي لا يستطيع إخفاء هزيمته أمام الكريلا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الأربعاء، بياناً نقلته وكالة فرات للأنباء. جاء فيه:

"نتيجة العمليات النوعية الأخيرة لمقاتلي كريلا حرية كردستان، تلقى جيش الاحتلال التركي ضربات قوية ومؤثرة، حيث يحاول الآن من خلال الغارات الجوية العنيفة ضد مناطق الكريلا تحقيق بعض النتائج، في حين نؤكد أنه لم تتأذى قواتنا نتيجة هذه الهجمات".

وتابع البيان: "دولة الاحتلال التركي الفاشية، وعبر وسائل إعلام الحرب الخاصة تنشر الادعاءات والأكاذيب عن استشهاد عدد من مقاتلينا، وأعدت أخباراً زائفة وكاذبة بهذا الشأن، في محاولة لتضليل الرأي العام وأيضاً إخفاء هزيمتها أمام مقاتلي الكريلا. على شعبنا الوطني والرأي العام ألا يهتموا ويصدقوا هذه الدعايات التي تصدر عن غرف الحرب الخاصة".

كما كشف البيان معلومات حول هجمات جيش الاحتلال التركي والتي لم تحقق أي نتائج وأهداف ضد مناطق الدفاع المشروع، وجاء فيه:

"في الثالث من كانون الأول، وما بين الساعة 16:30 والساعة 20:30، قصفت الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي ساحة سيدار وقرية ديريك التابعة لناحية دهوك في منطقة غاري.

وفي التاريخ ما بين الثاني عشر والرابع عشر من كانون الأول، قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي ساحة كونيشكا وساحة الشهيد رستم وجمجو في منطقة زاب".