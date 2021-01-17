​​​​​​​كانتا في طريقهما إلى العمل...مجهولون يغتالون قاضيتين أفغانيتين

وقال المتحدث باسم مؤسسة القضاء أحمد فهيم قويم "للأسف، فقدنا قاضيتين في هجوم اليوم، وجُرح سائقهما"، مضيفًا إن "مسلحين هاجموا سيارتهم".

وأشار قويم إلى أن القاضيتين كانتا في طريقهما إلى مكان عملهما عندما قُتلتا، موضحًا أن "أكثر من مئتي قاضية تعمل في المحكمة العليا"، وفقًا لوكالة فرانس برس.

بدوره، قال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز، إن القاضيتين استُهدفتا في وسط كابول، فيما قال المتحدث باسم المدعي العام جمشيد رسولي، إنهما "كانتا قاضيتين في المحكمة العليا".

والسبت، استهدفت سيارة مفخخة مركزًا للشرطة، في قندهار جنوب أفغانستان، فيما أصيب نائب مدير أمن العاصمة الأفغانية واثنين من مرافقيه إثر انفجار عبوة ناسفة.

وشهدت أفغانستان في الأسابيع سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات إعلامية وسياسية ومدافعين عن حقوق الإنسان.

فيما نسبت السلطات الأفغانية الهجمات إلى حركة طالبان مع أن مرتزقة داعش تبنت بعضها.

وفي السياق، اتهم الجيش الأميركي للمرة الأولى طالبان بتنفيذ هذه الاعتداءات.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تحقيق هدفها في سحب وتخفيض عدد قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 2500 جندي.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد أصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرارًا بخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان، وقال ترامب يوم الخميس، إن مستويات القوات الأميركية في أفغانستان وصلت إلى الأدنى منذ 19 عامًا.

ووقّعت إدارة ترامب في شباط / فبراير الماضي، اتفاقًا مع طالبان لخفض مستويات القوات الأميركية على مراحل والوصول إلى مستوى صفر قوات بحلول أيار/ مايو من العام الجاري، رغم أنه من غير الواضح كيف ستستمر إدارة جو بايدن، القادمة في التعامل مع هذا الاتفاق.

(ي م)