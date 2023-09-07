​​​​​​​كاميرا وكالتنا في منبج ترصد أضرار القصف التركي

صعدّت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من هجماتها على الريف الشمالي والريف الغربي لمدينة منبج، واستهدفت منزل المدنيين بشكل مباشر، مستخدمةً جميع الأسلحة الثقيلة؛ كالصواريخ والراجمات وقذائف الهاون والمدافع منذ 1 أيلول الجاري.

وأدّى القصف العنيف الذي شهدته تلك القرى والبلدات، إلى استشهاد خمسة مواطنين، 4 منهم أطفال من عائلة واحدة في قرية محسنلي، وإصابة 6 آخرين في كل من قرى طحنة وعون دادت وعرب حسن، بالإضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بمنازل المدنيين وممتلكاتهم.

ورصدت وكالتنا، في متابعة للأوضاع في الريف الغربي لمدينة منبج، الأضرار التي خلّفها القصف.

وفي لقاءٍ مع أهالي بلدة العريمة التي لا تبعد عن الجبهة سوى 5 كم، والتي تعرضت كذلك لعدد من القذائف المدفعية، أكدوا أنهم صامدون في قريتهم على الرغم من القصف العنيف الذي يشهده محيطهم.

(د أ)

ANHA