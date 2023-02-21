​​​​​​​كالكان: يجب على الشعب تحديد مصيره بنفسه

شارك عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان، في "البرنامج الخاص" على قناة مديا خبر (Medya Haber).

ولفت دوران كالكان الانتباه إلى زلزال 6 شباط الذي ضرب مرعش، وشكل تأثيراً على 11 مدينة، وقال: "ليرحم الله الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأتشارك الألم مع شعوب كردستان وتركيا وسوريا".

ونوّه كالكان إلى التضامن الاجتماعي، وقال: "أتوجه بالشكر لكل من قام بالدعم، كما تم تقديم الدعم من الخارج، لكن تم اتخاذ الدولة التركية كأساس بهذا الصدد، في حين أن السياسات القائمة لهذه الدولة ضد الشعب الكردي معروفة، كما أن تعامل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية معروفة أيضاً، فيما تمكنت بعض القوى من مساعدة القوى المحلية والمجتمع على الفور، كما أن البعض منهم عبروا عن موقف ملموس حيال ذلك، وقالوا بأنه تجري عملية تمييز، وأن التمييز يُمارس بحق الكرد والعلويين والقوى اليسارية الديمقراطية الثورية، في حين أن إدارة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تواصل أسلوب الهجوم الفاشي الشامل والإرهاب والإبادة وموقفها وسياستها تجاه الزلزال".

يتبع...

(م)