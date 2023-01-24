​​​​​​​كالكان: تستمر العزلة المشددة والتعذيب ضمن سياق نظام الإبادة الجماعية في إمرالي

شارك عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان، في برنامج خاص على قناة مديا خبر (Medya Haber)، وأوضح بأن العزلة هي شكل جديد من أشكال هجوم المؤامرة، كما وجاء في تقييم كالكان ما يلي:

قبل كل شيء، أحيي بكل احترام المقاومة التاريخية في إمرالي والقائد أوجلان، تستمر العزلة المشددة والتعذيب ضمن سياق نظام الإبادة الجماعية في إمرالي، حيث ليس هناك أي تغيير في هذا الموضوع، وقد أوضح المحامون بأنه تم إقرار عقوبة انضباطية جديدة، التي يُزعم بأنه يتم عرقلة اللقاء بناءً على ذلك الأساس، وحسب الحقوقيين، لا يمكن لهذه العقوبات أن تكون عقبة أمام لقاء المحامين، لكن بالأساس، لا يسمحون بأي شكل من الأشكال بإجراء اللقاء، حيث يحاولون إضفاء طابع التذرع على هذا الأمر، ففي الواقع، إن العقوبة الانضباطية هي جزء من خطة طويلة الأمد، وقد كنا قلنا سابقاً بأن هذا الأمر هو تحضير للعام 25، حيث أكدت الأطراف الحقوقية أيضاً هذا الأمر، ولا يوجد بند في القانون الدولي الأوروبي ينص على أنه سيتم تغييره بعد سنوات عديدة، ولكن، يتم احتساب مدة السجن لمدة 15 عاماً، ويعيد القانون الأوروبي بعد السنة العاشرة تقييمه من جديد، بكل الاحوال لا يوجد حكم المؤبد المشدد في أوروبا، لنفترض جدلاً أنه تم إعادة تقييمه بعد السنة 15، حيث يدخل الوضع الآن في سجن إمرالي عامه 25 بعد شهر واحد من الآن، ويصبح بهذه الطريقة لمدة ربع قرن، لذلك، ليفعلوا ما يحلوا لهم، هنالك حاجة ضرورية بإعادة التقييم من جديد، ويقومون من أجل ذلك باختلاق الذرائع، حيث يسعون لتقييم ذلك الأمر في تقييم قانوني من هذا القبيل على أنه مجرد مسألة، والقول "لديه هذا الكم من العقوبات، وحصل ذاك الأمر وإلى ما ذلك"، يريدون بهذه الطريقة منع إعادة التقييم من جديد، وعرقلة حالة إيجابية، يجب أن ندرك هذا الأمر ونفهمه، فهناك الكثير من انتهاك للقوانين، حيث تقدم المحامون من داخل وخارج البلاد، وكذلك نواب البرلمان بطلبات من أجل إجراء اللقاء، لكن مع ذلك، لم تحقق أي واحدة من تلك الطلبات المقدمة، فحينها ينبغي فضح هذا الأمر بشكل أكثر، فعلى سبيل المثال، بإمكان المحامين القيام بنقاشات بشكل أفضل، ما هذا العمل، وماذا يعني هذا؟ لا يعيرون أي اهتمام لقوانينهم، فهم بالأصل لا يهتمون بقوانين الأمم المتحدة، ولا يتقيدون بالقانون الأوروبي، وتستمر أفعال من هذا القبيل، لكن لا أحد يقول أي شيء، فعلى سبيل المثال، اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون بعد هذا الكم من المحاولات أدلت ببيان، وإننا منذ أيام عديدة نفكر كيف سنقيّم ذلك، حيث أدلوا ببيان كما لو أنهم لم يعطوا أي معلومات، هل يجوز الإدلاء ببيان بهذه الطريقة؟ وتقول بأنها ستعد التقرير بعد شهرين، وستقوم بدورها بتقديمها لحكومة الدولة التركية، وعند قبولها بذلك، فسوف تكشف عن نتيجة اللقاء بعد أربعة أشهر، وإن لم تقبل بذلك، فلن يتم كشفه، لكن ومع ذلك، شُوهد ذلك في العديد من الأمثلة ونحن نعلم بها أيضاً؛ وهو أن الصحافة تركز على هذه الأمور، فعندما تصب في مصلحتها، فإن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في السجون لا تعير أي اهتمام، وتقوم بالإدلاء بالبيانات، أي بإمكانها عدم التقيد بهذه القوانين، لكن عندما تكون القضية هي القضية الكردية وإمرالي والقائد أوجلان، فالقوانين التي تتجاهلها في مواضيع مختلفة، تعتبرها في هذا الموضع قوانين سارية، وبالإضافة لذلك، تقوم بخلق قوانين جديدة، كان القائد أوجلان قد قال "باتت هناك قوانين لإمرالي، وتنفذ جميع هذه القوانين على كل شخص، فأنا لا أقول شيء فيما يخصني، بل بسبب ذلك سُتظلم المئات والآلاف من الأشخاص، وقال أيضاً، أنا قلق من هذا الأمر، فأساساً هنالك وضع من هذا القبيل، حيث تُنفذ جميع الأمور وفق السياسة، ويستمر نظام الرهينة السياسية، ولكن مع ذلك، يمكن مناقشتها بشكل أكثر في أوروبا، فمن منظوري، يجب التركيز عليها بشكل أكثر.

وأقيمت الفعاليات، ومازالت مستمرة، كما أن مقاومة الشعب جيدة للغاية، وأيضاً مقاومة نواب البرلمان مهمة، حيث خلق منها حدثاً، وأصبح واضحاً بأنه شيء جديد، ويمكن خلق حدث على الساحة، ويمكن القيام بالنضال بأشكال مختلفة في مواجهة هذا النظام القمعي والقاسي والاستبدادي، ويمكن فضحها، فعلى سبيل المثال، إن محاولات البرلمانيين أدى لخلق هذا الأمر، وخلقت الحدث الذي كانت تسعى إليه، وأصبح واضحاً أنه بالإمكان القيام بالعديد من الأشياء، ويجب إجراء النقاشات وعقد الاجتماعات من الناحية القانونية، كما ينبغي المضي قدماً أيضاً في النضال من الناحية السياسية والأخلاقية، وفضح الأفعال الجارية، لأنه لا يوجد مثيل للأفعال الجارية في إمرالي بأي مكان آخر، ولا يمكن لأي قوة أن تقوم بمثل هذا الأمر لفترة طويلة، وهذا ما يجري في تركيا، فالجميع يتعاونون معها، ويطرحون الفرص المتاحة لتركيا على طاولة المتاجرة، كما أن العديد من القوى تحقق منها المكاسب الاقتصادية والسياسية، فمؤامرة 15 شباط الدولية هي بالأصل قائمة على أساس هذا التوافق، والجميع على علم بهذا الأمر.

وإن هذا الكم الكبير من انتهاك القانون والظلم والضغط والعزلة المشددة والظلم، يظهر حقيقة نظام إمرالي، فإمرالي يجسد نظام الإبادة الجماعية، لذلك تم الإقدام على المؤامرة الدولية؛ لتنفيذ الإبادة الجماعية، والتي مازالت مستمرة، ومتواصلة منذ 24 عاماً من خلال أسلوب نظام إمرالي، فالأمر الذي يُقال عنه العزلة المشددة، هو هجوم الإبادة للمؤامرة، فهو هجوم بغاية المحو، ففي الحقيقة، إن هجوم المحو يستمر من خلال أسلوب العزلة ضمن شروط وظروف إمرالي.

إن المكانة التي أوصلتها فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تركيا إليها، يظهر بشكل ملموس في نظام إمرالي، فماذا حدث في الأسبوع الفائت؟ لقد أقدم اثنان من الوطنيين على إضرام النار في جسديهما، ففي ميردين ويسي تاش، ومحمد آكار في آمد، أحدهما يبلغ من العمر 65 عاماً والآخر شاب في مقتبل العمر، وقام كلاهما بالفعالية، وقد شاهد الجميع المقطع المصور الذي تركه ويسي تاش خلفه، فيما ترك محمد آكار رسالة خلفه، ماذا قالا في رسالتهما؟ لقد قالا، لم يعد الإنسان قادراً على ضبط نفسه حيال الضغط الممارس على القائد أوجلان، في الحقيقة، لقد شعر كلاهما أيضاً بذلك الضغط، بعبارة أخرى، إن الوضع القائم في إمرالي هو ذات الوضع الذي يجري بحق المجتمع الكردي، فمهما يكن الوضع إمرالي، ومهما تكن المعاملة مع القائد أوجلان، فهي نفسها التي تُمارس بحق الشعب الكردي، وقد فهم هذان الوطنيان هذه الحقيقة بعمق، وقالا بأنه لم يعد بإمكانهما ضبط نفسيهما بعد الآن، لقد قالا مثل رفيقة الدرب فيان سوران، مع نظام الإبادة الجماعية لإمرالي لم تعد الحياة أفضل، ووجها الدعوة، حيث دعا المجتمع الكردي والإنساني للتحرك وجدانياً وإنسانياً ضد نظام الإبادة الجماعية، ووجها دعوة بشأن الموقف والنضال، وقالا "إننا نتعرض للإبادة، والأفعال الحالية بحق الكرد هي هجمات الإبادة"، لاحظوا، لقد تحرك الناس ضد هجمات 12 أيلول بهذه الطريقة، مثلما قاوموا في السجون، وأقدم المجتمع الكردي والثوريون على القيام بفعاليات من هذا القبيل بقيادة السجون في مواجهة هجوم المؤامرة الدولية، حيث نظمت الفعاليات بنفس الأسلوب، والآن أيضاً هنالك حالة مماثلة، والآن أيضاً، إن موقف هؤلاء الوطنيين الكرديين يذكر الناس بمقاومة تلك الحقبة، وهي استمرار لذلك، واستمرار للمقاومة الفدائية التي نُظمت تحت شعار "لن تستطيعوا حجب شمسنا"، فهي تعبر عن ذلك بشكل كامل، ويواصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية القيام بإبادةً أبعد وأكثر من الإبادة الثقافية على شكل إبادة جماعية جسدية، فالإنسان يقدم على حرق نفسه حيال ذلك، كيف يمكن للإنسان أن يحرق نفسه؟ دعونا نرى شخصاً عادياً من العامة يقوم بحرق نفسه.

يتبع.....