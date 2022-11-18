​​​​​​​كالكان: حزب العمال الكردستاني آخذ بالتوسع ولا أحد يستطيع إيقافه

جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة وكالة فرات للأنباء ANF بمناسبة الذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني، والجزء الثاني والأخير من المقابلة كالتالي:

* لقد أجريت تقييمات في مجال الثقافة والفن، أود أن أطرح نفس السؤال على وسائل الإعلام، كيف كان وضع الكرد قبل خمسين عاماً في هذا المجال، ما الذي خلقوه بأنفسهم، وما هو مستوى تأثير ذلك؟

هناك أسماء نموذجية في مجال الإعلام والصحافة، على سبيل المثال، العالم الكردي القدير موسى عنتر، من الواضح ما قاموا بفعله في ظل الصعوبات. إن نظام التعليم والتدريب في أيدي نظام الإبادة والاحتلال عمل كمؤسسة للصهر والإبادة. النشاط الأكثر نجاحاً لحزب العمال الكردستاني في نضاله المستمر منذ 50 عاماً هو التدريب، وأساس ذلك هو الدعاية، التدريب الذاتي، تثقيف المجتمع، تدريب الكوادر وتدريب المقاتلين، هذه هي جميع أنشطة القائد أوجلان، عندما سئل القائد أوجلان، ما هو أكبر سلاح لديك، قال: العلم، حيث استخدم حزب العمال الكردستاني العديد من وسائل الدعاية منذ البداية، التي ظهرت بدعاية شفهية، ولأسباب أمنية، لم يكن من الممكن الكشف الفوري عن المواد في تلك الحالة. بعد الدعاية الشفوية، بدأت المرحلة الكتابية، ثم بدأ التدريب على السلاح.

أصبح السلاح واحد من أبسط أدوات التدريب داخل حزب العمال الكردستاني، لقد درب الحزب الكوادر، الكريلا ، النساء، الشبيبة والمجتمع بأسره، ولا يزال يدرب، وهذا هو معنى السلاح، كما استخدم الدعاية المسلحة على نطاق واسع بين عامي 78-86، وبدأت وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية في النشر بينما استمرت الدعاية المسلحة، وظهر دور النشر الإعلامي في الغالب بعد عام 1990، والمجلة الأولى في مجال الصحافة والنشر هي سرخبوبون (Serxwebûn) نُشر العدد الأول منها بشكل غير رسمي في آمد وجولك وإلازِغ في 4-6 أيلول 1978، ثم استمر نشر إصدارات الصحيفة 5 و 6 الخاصة بهم، في وقت لاحق، تم تطوير أعمالها المكتوبة في جميع أنحاء أوروبا من عام 1982 فصاعداً، وتم نشرها كل شهر منذ 40 عاماً حتى يومنا الحالي، وعلاوة على ذلك نشرت الكتب والمجلات، ومع عام 1995، تم تطوير البث التلفزيوني والإذاعي، في التسعينيات، انتقل إلى تركيا وكردستان، وظهرت صحف مثل أوزغور كوندم (Ozgur Gundem)، الانبعاث الاجتماعي (Vejîna Civakî) والشعب الحر (Gelê Azad) في اسطنبول، وتطورت في جنوب كردستان وشرقها وروج آفا أيضاً، بعد عام 1986، بدأ النشر باللغة العربية في روج آفا، لقد أصبحت اليوم مجموعة كبيرة جداً ونشرت بالعديد من اللغات على المستوى الكتابي والمرئي والمسموع في أجزاء كردستان الأربعة وخارجها، لها جميعها تأثير مهم، لكن الدعاية المسلحة لها تأثير أيضاً، إذ تواصل قوات الكريلا دورها التدريبي، ومن الضروري تقييم فعالية الصحافة والنشر في هذه المرحلة التاريخية، فعندما ظهر حزب العمال الكردستاني لأول مرة، لم يكن لديه أي مواد، كان يقوم بالدعاية اللفظية، لكن النضال الأيديولوجي كان أيضاً فعالاً للغاية، لأنه كان ينطق بالحقيقة، وكان يعبر عن الحقيقة التي رآها الجميع ولم يفصحوا عنها، ولم يتراجع الحزب عن كل شيء؛ لذلك، الجميع وبالآلاف بدأوا يكتبون ويتحدثون، كلمة واحدة من حزب العمال الكردستاني أفرغت ألف كذبة، وهذه حقيقة المسألة.

يجب علينا حماية هويتنا واستقلاليتنا في مجال الإعلام والنشر

كانت الدعاية المسلحة فعالة للغاية لأن حزب العمال الكردستاني استخدم هذا السلاح في المكان المناسب وبطريقة ذات مغزى، كان دور مقاتلي الكريلا قوياً جداً وتعليمياً، وكذلك الصحافة، حيث تمتلك مستوى حالياً، لكن قوتها لا تأتي من الوفرة المادية، إنما من التعبير عن الحقائق، إنها قوية لأنها لا تملك أية أكاذيب أو مصلحة، وتكشف وسائل الإعلام والمنشورات عن كل الأكاذيب والخداع لنظام الحرب الخاصة الذي يشنه الطرف الآخر، طالما أنها تكشف عن ذلك ، فإنها تظهر الحقيقة وتزيل القناع، حتى على مستوى الشرارة فهي فعالة، يجب أن نرى هذه الحقيقة، من واجب الصحافة كشف حيل وأكاذيب نظام الحرب الخاصة، إنها ساحة نضال عظيمة.

من ناحية أخرى، لها أيضاً دور تعليمي وتدريبي، ولها دور في تثقيف المجتمع الكردي، المرأة، الشبيبة الكردية والمضطهدين، فالإعلام مسؤول عن نقل الحقائق التي ظهرت في كردستان إلى الإنسانية جمعاء، إنه مجال عمل كبير ومهم، يجب أن نرى حقيقة أن وسائل إعلامنا مختلفة عن غيرها، هناك أوجه قصور، يجب أن أقول ذلك كنقد، بإنها لا تعرف هدفها، وليست لديها سيطرة كاملة على دورها، وبالتالي ليس لديها معلومات حول كيفية تحقيقها، وتقليد الآخرين كثير للغاية، لم يقم أحد بدعاية لفظية، فقط حزب العمال الكردستاني فعل.

علينا حماية هويتنا واستقلاليتنا

القائد أوجلان وحزب العمال الكردستاني لا يشبهان أي شخص آخر، يجب علينا حماية هويتنا واستقلاليتنا في وسائل الإعلام والنشر، نحن صوت حركة الحرية، ونبني مجتمعاً حراً، امرأة حرة، فرداً حراً، ونخوض نضالاً من أجل الحرية، ونناضل ضد الحرب الخاصة، فالنضال الأساسي في مجال الإعلام والنشر، كانت تُسمى القوة الرابعة، أما الآن فهو القوة الأولى، لأن كل شيء يصل إلى المجتمع من خلال وسائل الإعلام، لذلك يجب أن نوصل إعلامنا لهكذا مستوى، يجب أن نجعل دعايتنا أكثر فاعلية عبر وسائل الإعلام.

يتبع..

(ف)