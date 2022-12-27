​​​​​​​كالكان: علينا التوجّه إلى إمرالي

ناقش عضو الهيئة القياديّة لحزب العمال الكردستاني عبر فضائية "مديا خبر" مواضيع مهمّة مسلّطاً الضوء على القضايا التالية:

وتحدث كالكان عن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان "أوّلاً أحيّ المقاومة التاريخية في إمرالي والقائد آبو بشدّة. يتمّ القيام بفعاليات مختلفة وإصدار التصريحات والبيانات، لكن المؤسسات المعنيّة لم تقدّم تصريحاً واضحاً واحداً لكشف الحدث. يقوم نوّاب البرلمان بفعاليّات لزيارة إمرالي ومقابلة القائد آبو، فقد بدأوا فعاليةً أمام وزارة العدل، وعنوان فعاليتهم هذه صحيح، فعلى المرء مراجعة تلك العناوين، لأنّ هذه المؤسسات تنشر المعلومات، إنّها تقوم بنشر المعلومات من جهة وتمنع المحامين والأسر من التوجّه إلى إمرالي من جهةٍ أخرى. ويمكننا القول هنا أنّ هناك ألاعيب تُحاك. ولهذا يجب تكثيف هذه الفعاليات والإصرار على تقديم الطلبات لزيارة إمرالي والضغط على المؤسسات القائمة على زيارة إمرالي. فقد مرّ قرابة العامين أي حوالي 21 شهراً على انقطاع التواصل بإمرالي وورود المعلومات منه، وهذا غير مقبول، ولا ينبغي لأحدٍ أن يتوقّع أن يكون الشعب الكردي راضياً عن هذا.

قد يكون الوضع حرجاً

وأضاف في السياق ذاته "تمّ انتقاد عددٍ من المنظمات بما فيها لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة بهذا الشأن، فقد كان بإمكانهم تقديم تصريح بهذا الخصوص. تقول إنّها منظّمة ولديها قواعدها. نعم، نحن نحترم تلك القواعد، ولا نقول لهم بأن يغيّروا قواعدهم هذه والتحرّك كما نشاء نحن. لكن في المقابل هناك شعباً من 40 مليون نسمة وهذه إرادة الشعب الذي يقاتل. لقد قدّمنا 50 ألف شهيداً في سبيل هذه القضيّة، ونحن الآن قلقون ولدينا مخاوف كبيرة. فهل تقديم هذه اللجنة لتصريحٍ وتوضيحها لهذا الموقف الغامض سيشكّل ضغطاً كبيراً على قواعدها؟

نحن أيضاً لا نفهم هذا، ونفسّره على هذا النحو؛ إن لم يكن هناك وضعاً خطراً ومثيراً للقلق إذا على هذا الوضع ألّا يستمر. وإن كان هناك وضع خطر وحرج فهذا يزيد من غضبنا وقلقنا ومخاوفنا. للمجتمع حساسياته المهمّة. ولجنة مناهضة التعذيب تواجه مجتمعاً بأسره وليس مؤسسة أو محكمة أو منظمة. هناك مجتمع وهذا المجتمع يتعرّض للإبادة.

يدعمون الإبادة

وانتقد كالكان التعاطي الأوروبي مع القضية الكردية "بدلاً من أن تقوم المنظمات الأوروبية بتوضيح الموقف والعمل على تطبيق القوانين في تركيا فإنّهم يشنّون هجمات تدعمها تركيا. فسواء في ألمانيا أو غيرها يتمّ مهاجمة منازل الكرد. فإن فعلوا هم ذلك، فإنّ فاشية حزبي العدالة والتنمية ستفعل أي شيء وكل شيء. ولهذا هم أيضاً يصبحون شركاءً للجريمة. هذا ولا تتدخّل المنظمات الأوروبية، لجنة وزراء مجلس أوروبا، لجنة مناهضة التعذيب والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه المسائل. هناك وضع قانوني. وقد قلنا دائماً إنّ هذا يعني دعمهم للإبادة ونكرّر ذلك. إنّ هذه العزلة هي هجوم إبادة، ولهم لا يتّبعون أي قواعد قانونيّة أو أخلاقيّة ويواصلون هذا الموقف. وأوروبا تصبح شريكةً في هذا وربّما حتّى تشجعه، لا نعلم. لدينا شكوك بهذا الخصوص".

سنصعّد النضال أكثر

ودعا كالكان الجميع إلى تصعيد النضال من أجل إنهاء العزلة "سنصعّد النضال، ووجهت العديد من المنظمات دعواتٍ في هذا السياق. هناك تحرّك في أجزاء كردستان الأربعة وخارجها أيضاً. كما أنّ هناك مساعٍ في باكور كردستان وتركيا أيضاً، فالقائد في تركيا وفي باكور. وعلى الناس التوجّه إلى إمرالي والتعبير عن سخطهم ورفضهم من هناك. ونحن نحيّ النضال الجاري على هذا الأساس. هناك مستوى كبير من التعاطف والنضال. ويجب تصعيد النضال والضغط على القوى التي لا تطبّق قوانينها، وإيصال حقيقة القائد للشعب والشبيبة والمرأة. وعلينا تعزيز النضال في سبيل دعم القائد والنضال في سبيل فهمه. إنّنا نكرّر هذه الدعوة".

المقاومة التاريخية للكريلا

وعن مقاومة الكريلا، قال كالكان "تستمرّ الحرب التي تشهدها زاب، آفاشين ومتينا في شهرها التاسع. ويتمّ الكشف عن حصيلة المعارك والهجمات خلال هذه الحرب. لقد امتدّت الحرب إلى كلّ مكان. وتستمرّ العمليات من كفر إلى إسطنبول. وأولاً وقبل كل شيء أحيّ المقاومة التي تُخاض ضدّ هذا النهج والسياسة الفاشية والمستبدّة. ومن هذا المنطلق أحيّ الكريلا في زاب وآفاشين ومتينا وأهنّئهم على انتصارهم مرةً أخرى. تستمر الحرب لتدخل العام 2023، وأولئك الذين أرادوا تحقيق النتائج المرجوة خلال أسبوع أو أسبوعين تعاقبت عليهم الأشهر والسنوات وهم الآن يقفون عاجزين. يتمّ إعداد حصيلة سنويّة وشهريّة. وقد تمّ الكشف مؤخّراً عن حصيلة المعارك والهجمات لـ 8 أشهر. وأصدر مركز القيادة المركزيّة العديد من البيانات حول نتائج الحرب ونحن أيضاً تحدّثنا عن ذلك خلا نقاشاتنا. أولاً، فشل مخططهم وثانياً وصلوا لحالة من العجز والانسداد وثالثاً، دخلوا في أزمة ووضع سيء، غير قادرين على التصرّف، إذ يريدون الانسحاب لكنّهم لا يستطيعون، ولهذا يتلّقون ضرباتٍ موجعة. وبهذا الهدف، أطلقت الديكتاتورية الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية هجوم الـ 14 من نيسان المنصرم. أرادت تحقيق النتائج المرجوّة خلال بضع أسابيع، وقلنا إنّهم لن يتمكنوا من الانتصار لأن الأمر قد استغرق وقتاً طويلاً. وقد اضطروا أيضاً إلى الانسحاب والهرب من مناطق عديدة. لم يتمكّنوا من بسط احتلالهم، وسيتلقّون ضرباتٍ عديدة بعد. وسيضطرون إلى الانسحاب والهرب مستقبلاً أيضاً.

نتائج الهزيمة

وفي سياق متصل، تابع كالكان "تستخدم (الدولة التركية) الأسلحة الكيماويّة والقنابل النووية التكتيكية، وترتكب مختلف أنواع جرائم الحرب. قلنا إنّ ذلك لإنقاذ نفسها من الحرب، وقد ظهرت الحقيقة واضحة للعلن الآن. إنّ الأشياء التي تشهدها الآن هي نتيجة الهزيمة والفشل. لقد قتلت كل هؤلاء المدنيين في روج آفا. وهاجمت من مخمور إلى شنكال. وهذه نتائج هذا الأمر.

هاجمت الصحافة، وكما ترون يهاجمون الفنانين أيضاً. ويهاجمون اليوم السياسة الديمقراطية، فقد اعتقلت جميع قادة حزب السلام والديمقراطية في المدن المختلفة وتشنّ حملة هجومٍ عليهم. كما يصعّدون عمليات القمع والتعذيب. ويشدّدون نظام التعذيب والإبادة. فلماذا تقوم بكل هذا؟ لأنّها هُزمت في زاب، متينا وآفاشين.

لو انتصرت فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في حربها ضدّ الكريلا في كل من زاب، آفاشين ومتينا؛ لما هاجمت الصحافة والفن والمرأة بهذا الشكل. تمّ اعتقال كل هذه النساء. ولاسيما إنّهم يهاجمون المرأة وكأنّهم ينتقمون، تماماً مثلما هاجموا القائد آبو في إمرالي. وها هي أقنعتهم تسقط واحدةً تلوَ الأخرى كاشفة عن وجوه المعتدين والمغتصبين".

بعض القوى الخارجية تدعم تركيا

وعن دعم القوى المهيمنة للدولة التركية الفاشية، ذكر كالكان "إنّها (تركي) ليست وحدها، فهناك قوى خارجية داعمة لها أيضاً. إنّهم يجتمعون معاً. وفي الواقع فإنّ روسيا من جهة وحلف الناتو وأمريكا من جهة، جميعهم يدعمون تركيا لإنقاذها. فالهجمات في آمد والهجمات في ألمانيا متوازية. فإدارة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية والإدارة الألمانية لا تختلفان عن بعضيهما البعض. إنّهم يسعون إلى إنقاذ حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بهذا الشكل. هناك عدوان كهذا. يسعى حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية إلى هزيمة الكريلا في الحرب التي تشهدها زاب ومتينا والهجوم على روج آفا وبالتالي كان من المفترض أن تحقّق انتصاراً كبيراً والانتصار في انتخابات 2023 بألاعيبها وحيلها. لكنّ مقاومة زاب أفشلت مخططاتها هذه، ولم تسمح لفاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بالبقاء على رأس السلطة لفترةٍ أطول، كما لم تسمح للقوى الخارجية بإيصال حكومة فاشية أخرى للسلطة خلفاً لفاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية".

(ر)