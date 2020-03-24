​​​​​​​كابيتال إيكونوميكس: تركيا تتجه نحو انكماش اقتصادي

قالت المجموعة الاستشارية للبحوث ومقرها لندن في تقريرها: "إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 2 في المئة هذا العام، على الرغم من التوسع السنوي البالغ 4.3 في المئة في الربع الأول من عام 2020".

وبحسب المجموعة، سيكون الضرر الاقتصادي الآن أشد مما كان يُعتقد في السابق، وقالت "سوف ينخفض الإنتاج بشكل حاد في الربع الثاني، وحتى إذا تمت السيطرة على تفشي وباء الكورونا قريباً، يبدو أن جميع الاقتصادات في المنطقة ستنكمش خلال هذا العام ككل".

وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى إن الحكومات في تركيا وأوروبا الوسطى تتجه فيما يبدو نحو الإغلاق الكامل، وفي غضون ذلك، توقفت قطاعات السياحة، مع تعرض تركيا وكرواتيا لخطر تفشي كورونا.

وحذرت كابيتال إيكونوميكس من أن التنبؤ صعب للغاية في هذه البيئة، وقد يكون التأثير أسوأ بكثير مما يتم توقعه.

(م ش)