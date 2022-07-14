خلال قمة لهم في العاصمة الفيجية سوفا، طالبت جزر المحيط الهادئ الأكثر عرضة لمخاطر التغيّر المناخي، الخميس باتخاذ إجراءات دولية "طارئة وفورية" بشأن المناخ.

وحذّر قادة الجزر من أن الوقت بدأ ينفذ لتجنّب "أسوأ ما قد يحصل" في دولهم التي يقع الكثير منها فوق مستوى سطح البحر بقليل أو التي أصبحت غير صالحة للسكن بسبب العواصف القوية التي تضربها، وفق فرانس24.

وقالوا في تقرير يحدد أهداف استراتيجية مشتركة تمتدّ حتى العام 2050 واعتمدوه بعد ثلاثة أيام من المحادثات "نحن في الخطوط الأمامية في مواجهة الآثار السلبية لتغيّر المناخ".

ودعا القادة المجتمعون إلى اتخاذ "إجراءات طارئة وقوية" على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.

ودورة العام 2022 لقمّة جزر المحيط الهادئ كانت الأهمّ منذ سنوات، إذ إن الوضع المناخي أصبح أصعب بالنسبة للجزر المنخفضة عن سطح البحر. ولم يُعقد المنتدى في العامين الماضيين بسبب جائحة كوفيد-19.

(د ع)