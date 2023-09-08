​​​​​​​جيش بوركينا فاسو يدخل النيجر

وصلت وحدات من جيش بوركينا فاسو إلى النيجر ضمن إطار شراكة بين البلدين للتدريب وتطوير قدرات قوات البلدين في مجال مكافحة "الإرهاب"، حسب سكاي نيوز عربية.

وقال المجلس العسكري الحاكم في النيجر، إن انتشار وحدات جيش بوركينا فاسو في النيجر ليست موجهة ضد مجموعة إكواس.

وفي آب الماضي، أعطى الانقلابيون العسكريون في النيجر الضوء الأخضر لجيشي الجارتين بوركينا فاسو ومالي للتدخّل في النيجر "في حال تعرضت لعدوان".

وجاء هذا الإعلان في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا ونظيرها المالي عبد الله ديوب لنيامي، حيث استقبلهما الجنرال عبد الرحمن تشياني.

وبعيد الانقلاب العسكري الذي جرى في نيامي في 26 تموز، عبّر الحكام العسكريون لبوركينا فاسو ومالي عن تضامنهم مع السلطات النيجرية الجديدة.

وبرز دعم هذين البلدين لجارتهما خصوصاً بعد تهديد وجهته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" بالتدخّل عسكرياً ضد الانقلابين في النيجر لإعادة إرساء النظام الدستوري في هذا البلد.

وفي أعقاب هذا التهديد وجهت الدولتان تحذيراً لإكواس من أن أي تدخّل في النيجر سيكون "إعلان حرب".

ويأتي دخول جيش بوركينا فاسو، بالتزامن مع إعلان البنتاغون عن إعادة تموضع لبعض قواته وسحب أفراد غير أساسيين من النيجر.

قالت المتحدّثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إن وزارة الدفاع الأميركية "تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوية 201 في أغاديز" الواقعة إلى الشمال من العاصمة النيجرية.

وأضافت "ليس هناك أيّ تهديد آني لموظفينا أو أعمال عنف على الأرض"، مشددة على أن الخطوة مجرد "إجراء احترازي". ولفتت المتحدثة إلى أن "بعض الموظفين والمقاولين غير الأساسيين" غادروا النيجر منذ أسابيع.

(م ش)