​​​​​​​جيش الهند يعلن مسؤوليته عن هجوم على السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

وأعلنت جماعة "جيش الهند" مسؤوليتها عن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وفقًا لوسائل إعلام هندية.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الجمعة أن انفجارًا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بالهند، وقالت الشرطة الهندية إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، بحسب ما أوردته صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية.

ووقع الانفجار في الساعة (11:30 بتوقيت غرينتش)، في الوقت الذي كان فيه الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي يشاركون في احتفال عسكري على بعد كيلومتر واحد من موقع الانفجار.

وسرعان ما طوقت الشرطة موقع الانفجار، وبحسب وسائل الإعلام الهندية، أعلن "جيش الهند" مسؤوليته عن الهجوم في محادثة على تطبيق المراسلة "Telegram".

وقال مسؤول إسرائيلي إن بلاده تتعامل مع الانفجار باعتباره حادثًا إرهابيًّا، وتحدث وزير الخارجية غابي أشكنازي مع نظيره الهندي الدكتور سوبرامانيام جيشانكار، الذي طمأن أشكنازي بـ "الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين".

وأضاف أنه "لن ندّخر جهدًا في العثور على الجناة"، بالإضافة إلى ذلك، تحدث مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال عبر الهاتف مع رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي، مئير بن شبات، الذي أطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الجهود التي تبذلها الهند للتحقيق في التفجير بالقرب من السفارة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، ولم يلحق أضرارًا بمبنى السفارة، وقال متحدث باسم شرطة دلهي في بيان إن الانفجار أتلف زجاج نوافذ ثلاث سيارات متوقفة قريبة من الانفجار.

وقال البيان "الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة شريرة لخلق ضجة كبيرة".

وذكر بيان الوزارة الهندية أن "الحادث قيد التحقيق من قبل السلطات الهندية التي هي على اتصال بالسلطات الإسرائيلية ذات الصلة، ويتم إطلاع وزير الخارجية بانتظام على الحادث، وأوعز المسؤولون على الأرض باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة".

(م ش)