​​​​​​​جيش الاحتلال يواصل استخدام الأسلحة المحظورة والكريلا تقضي على 3 محتلين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الأحد، بياناً إلى الرأي العام حول المعارك الجارية في مناطق الدفاع المشروع بين جيش الاحتلال التركي وقوات الكريلا.

أكد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي مقتل ثلاثة من جنود الاحتلال التركي في منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي، مشيراً في الوقت ذاته استهداف خيمة عسكرية للاحتلال التركي.

هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً

وأشار المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي إلى استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً، وقال في هذا السياق “استهدف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 10 مرات بالقنابل المحظورة والمحرمة دولياً، كما استهدفت أربع مرات بالطائرات الحربية وعشرات المرات بقذائف الدبابات والمدفعية مناطق المقاومة”.

وهذه معلومات موسعة عن العمليات والهجمات:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

” في 24 كانون الأول في الساعة 09:30 تم تنفيذ عملية نوعية بالقرب من ساحة جمجو التابعة لناحية شيلادز في منطقة أمدية ، ضد جنود الاحتلال الذين توجهوا إلى خنادق المقاومة للكريلا، وأسفرت عن مقتل جندي من جنود الاحتلال .

في 24 كانون الأول في الساعة 10:40 استهدف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة بالقرب من ساحة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في أمدية، وأسفرت عن مقتل جندي من جنود جيش الاحتلال التركي واستهداف خيمة عسكرية.

في 25 كانون الأول في الساعة 00:04، استهدفت فرق وحدات المرأة الحرة - ستار المتحركة جنود الاحتلال المتمركزين بالقرب من ساحة جمجو في ناحية شيلادزي في أمدية، بالأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل جندي تركي.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية

في 24 كانون الأول، قصف جيش الاحتلال التركي 10 مرات خنادق المقاومة للكريلا في ساحة جمجو في ناحية شيلادزي في أمدية، بالأسلحة الكيماوية، في نفس الوقت قام الاحتلال بحرق مواد بلاستيكية وإطارات العربات وأرسلوا الدخان السام المنبعث منها باتجاه جبهات المقاومة.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 24 كانون الأول، قصفت الطائرات الحربية 4 مرات حقول قرية شيلازي وكولكا في متينا وخنادق المقاومة للكريلا القريبة من قرية سيدا في ناحية شيلادزي في أمدية.

في 24 كانون الأول، قصف جيش الاحتلال التركي عشرات المرات خنادق المقاومة للكريلا في ساحة المقاومة في تلة إف إم، ساحة جمجو، وقرب قرية سيدا في ناحية شيلادزي، بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(م)