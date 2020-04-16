​​​​​​​جيش الاحتلال يستقدم تعزيزات عسكرية الى قواعده في باشور

وأفاد مصدر مطلع في الشأن التركي ،لوكالة rojnews، باستقدام الجيش التركي للمزيد من العساكر والعتاد العسكري التركي إلى قواعده و مقاره المنتشرة في نحو 20 منطقة بمحافظتي دهوك وهولير.

وجاء هذا التعزيز العسكري التركي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة زينه ورتي في شمالي هولير، توتراً وتصعيداً إثر تمركز قوات عسكرية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني لتجابه قوات الاتحاد الوطني الكردستاني، وكليهما يحاذيان منطقة قنديل.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي في إطار مخطط ضد قنديل.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع قصف جوي تركي على تلك المنطقة، وهجوم آخر على مخيم مخمور يوم أمس، أسفر عن استشهاد 3 نساء.

(م)