جيش الاحتلال يقصف قريتي سموقة وشعالة - تم التحديث يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي سموقة و شعالة في مقاطعة الشهباء. خبر 31 آب 2021, الثلاثاء - 14:28 2021-08-31T14:28:00 الشهباء وتتعرض القريتان في هذه اللحظات لقصف مدفعي عنيف. (م) ANHA إقرأ أيضاً ANHA ترصد حركة المدنيين على طريق M4 بعد يوم من القصف رصدت كاميرة وكالتنا حركة المدنيين على طريق الواصل ... حكومة دمشق تصعد في درعا ومسلحون محليون يهاجمون مواقعها صعّدت قوات حكومة دمشق من قصفها لمناطق في درعا، فيم... المقاتلات الروسية تقصف جبل الزاوية في ريف إدلب قصفت الطائرات الروسية بأربعة غارات جوية محيط منطق... الموقع القديم