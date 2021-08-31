​​​​​​​جيش الاحتلال يقصف قريتي سموقة وشعالة - تم التحديث

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي سموقة و شعالة في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-08-31T14:28:00 الشهباء

وتتعرض القريتان في هذه اللحظات لقصف مدفعي عنيف.

(م)

ANHA

 


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