جيش الاحتلال يقصف قرية صيدا والجهة الغربية لناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي قرية صيدا والجهة الغربية لناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة. خبر 06 كانون الأول 2022, الثلاثاء - 15:59 2022-12-06T15:59:00 عين عيسى وتتعرض قرية صيدا والجهة الغربية لناحة عين عيسى لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (م) ANHA إقرأ أيضاً مجلس سوريا الديمقراطية يعقد ندوة حوارية بعنوان "الاعتداءات التركية بين التداعيات والمتطلبات" عقد اليوم مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة ند... استمرار الاجتماعات الجماهيرية في منبج لشرح آخر المستجدات السياسية للأهالي تستمر الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج و... جيش الاحتلال يستهدف ريفي عين عيسى وكري سبي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ريفي عين عيس...