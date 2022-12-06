​​​​​​​جيش الاحتلال يقصف قرية صيدا والجهة الغربية لناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية صيدا والجهة الغربية لناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2022-12-06T15:59:00 عين عيسى

وتتعرض قرية صيدا والجهة الغربية لناحة عين عيسى لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(م)

ANHA


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