جيش الاحتلال يقصف قرية أم الحوش في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية أم الحوش التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 25 أيار 2022, الأربعاء - 18:58 2022-05-25T18:58:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية أم الحوش التابعة لمقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم تركيا بحق القائد تحت عنوان "بإرادة المرأة الشابة سنحطم قلاع الظلم و... متظاهرو عفرين يسلمون رسالة لمركز المصالحة الروسية والأخير يعد بالاستجابة لمطالبهم تحت شعار" التغيير الديمغرافي والمستوطنات وإعادة ا... مجلس الرقة بحزب سوريا المستقبل يرفض تهديدات تركيا ويطالب المجتمع الدولي بوضع حد لها أكد مجلس الرقة بحزب سوريا المستقبل خلال بيان، اليو...