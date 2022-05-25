​​​​​​​جيش الاحتلال يقصف قرية أم الحوش في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية أم الحوش التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-05-25T18:58:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية أم الحوش التابعة لمقاطعة الشهباء.

ANHA


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