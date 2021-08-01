جيش الاحتلال يقصف مرعناز يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مرعناز في ناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 01 آب 2021, الأحد - 21:07 2021-08-01T21:07:00 الشهباء وتتعرض القرية في هذه اللحظات لقصف مدفعي عنيف. (م) ANHA إقرأ أيضاً تتويج فريق المحبة بكأس بطولة الشيخ مقصود والأشرفية انتهت اليوم، بطولة "الشيخ مقصود والأشرفية" لكرة ال... المئات في كركي لكي ينددون بالاحتلال التركي وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني خرج المئات من أهالي ناحية كركي لكي والقرى التابعة ... الطبقة تشيّع جثمان الشهيد حسين طه الزعير شيع اليوم أهالي مدينة الطبقة جثمان المقاتل في صفوف... الموقع القديم