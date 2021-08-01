​​​​​​​جيش الاحتلال يقصف مرعناز

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مرعناز في ناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2021-08-01T21:07:00 الشهباء

وتتعرض القرية في هذه اللحظات لقصف مدفعي عنيف.

(م)

ANHA


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