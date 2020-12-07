​​​​​​​جيش الاحتلال يختطف مواطنين من قريتي باصوفان وكباشين

وقالت مصادر لوكالتنا، إن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته اقتحموا عددًا كبيرًا من المنازل في القرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، وانتهكوا حرمات المنازل واختطفوا عددًا من المواطنين.

وذكرت أن المختطفين اقتيدوا بشكل وحشي، ووصفت المشهد بأنه يشبه عملية اقتياد "الماشية".

ولا يزال مصير المختطفين مجهولًا.

وكانت قرية باصوفان قبل الاحتلال التركي في الـ 18 من آذار عام 2018 يسكنها غالبية من الإيزيديين، إلا أن الاحتلال التركي غيّر ديمغرافية القرية، مما أجبر الإيزيديين على الخروج، كما يحصل في باقي المناطق الخاضعة للاحتلال التركي.

وفي سياق متصل، اختطف مرتزقة فيلق الشام التابع لجيش الاحتلال التركي بتاريخ 5 كانون الأول الحالي المتمركزين في قرية باصوفان مواطنين من قرية كباشين في ناحية شيراو .

وحصلت وكالتنا على أسماء المخطوفين وهم كل من علي كاظم علي 22عاما وباسل مامد حسين 22 عاما وسامر مامد حسين 35 عاما واحمد هندي هندي 32 عاما.

ولايزال مصير المختطفين مجهولاً.

(م ع/م)

ANHA