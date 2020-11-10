​​​​​​​جيش الاحتلال يعذّب مواطنا حتى الموت في عفرين المحتلة

وأفاد مراسل وكالتنا أن المواطن لقمان يوسف وهو من أهالي قرية ترميشا في ناحية شيه بمقاطعة عفرين قتل يوم أمس تحت التعذيب على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وكان المواطن لقمان قد اختطف بتاريخ 3 أيلول من العام الجاري برفقة عدد من أهالي ناحية جندريسه وأصحاب مكاتب تحويل العملات والصرف بذريعة "الفسق والتسيب" في سجن قرية معراتة.

ونوه المراسل أن جثمان المواطن لقمان سلم فجر اليوم الثلاثاء لذويه ودفن في مقبرة قرية يلانقوزه بناحية جندريسه.

هذا وادعت الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية لذوي المواطن عبر تقرير طبي مزور بأن المواطن لقمان تعرض لنوبة قلبية مفاجئة.

(م)

ANHA