جيش الاحتلال ومرتزقته يقصفون قرية أم الكيف تتعرض قرية ام الكيف في ناحية تل تمر لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 04 كانون الأول 2022, الأحد - 08:53 2022-12-04T08:53:00 الحسكة تتعرض القرية الواقعة غرب ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة لقصف مدفعي في هذه اللحظات. (م) ANHA إقرأ أيضاً مكتب أوقاف كري سبي يدين استهداف تركيا لدور العبادة استنكر مكتب الأوقاف بمجلس مقاطعة كري سبي المحتلة، ... شمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها الدينية والقومية تقف صفاً واحداً ضد دولة الاحتلال التركي ندد شيوخ ووجهاء عشائر ومواطنون في شمال وشرق سوريا ... شبيبة حلب: سننشر أيديولوجية القائد عبد الله أوجلان في ساحات العالم كافة شجب شبيبة حلب العزلة المفروضة على القائد عبد الله ...