​​​​​​​جيش الاحتلال ومرتزقته يقصفون قرية أم الكيف

تتعرض قرية ام الكيف في ناحية تل تمر لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2022-12-04T08:53:00 الحسكة

تتعرض القرية الواقعة غرب ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة لقصف مدفعي في هذه اللحظات.

(م)

ANHA


إقرأ أيضاً