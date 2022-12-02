جيش الاحتلال ومرتزقته يقصفون قرية الكوزلية يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه اللحظات قرية الكوزلية. خبر 02 كانون الأول 2022, الجُمُعَةُ - 11:16 2022-12-02T11:16:00 الحسكة وتتعرض القرية الواقعة جنوب غرب ناحية تمر في مقاطعة الحسكة لقصف مدفعي. (م) ANHA إقرأ أيضاً المكون الأرمني: نحن على أهبة الاستعداد لمجابهة أي عدوان يستهدف مناطقنا أكد أبناء المكون الأرمني في مدينة الحسكة "نحن على أ... تركيا تقتل 30 مواطناً وتصيب 86 من مهجري عفرين وسكان الشهباء خلال نحو 5 سنوات يصادف اليوم، الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة تل رفع... دولة الاحتلال تقصف قرى غرب ناحية عين عيسى استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى في ناحية ع...