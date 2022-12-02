​​​​​​​جيش الاحتلال ومرتزقته يقصفون قرية الكوزلية

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه اللحظات قرية الكوزلية.
خبر 2022-12-02T11:16:00 الحسكة

وتتعرض القرية الواقعة جنوب غرب ناحية تمر في مقاطعة الحسكة لقصف مدفعي.

(م)

ANHA


إقرأ أيضاً