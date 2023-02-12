​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يواصل هجماته على الكريلا رغم إعلان الأخيرة وقف عملياتها العسكرية

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، اليوم الأحد إلى الرأي العام وجاء فيه:

"قواتنا الكريلا في وضع دفاعي ووقفت عملياتها العسكرية تلبية الدعوة حركتنا، على الرغم من ذلك تستمر هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع

المعلومات المفصلة عن هجمات جيش الاحتلال التركي ما يلي:

في منطقة زاب

قصفت مروحيات هليكوبتر حربية يوم 11 شباط، الساعة 21:00 خنادقنا للمقاومة الواقعة في محيط ساحة جمجو بناحية شيلادزه في قضاء آمدية، وتصدت قواتنا لهذه الهجمات بواسطة الأسلحة الثقيلة؛ بهدف الدفاع عن نفسها، وأجبرت المروحية على مغادرة المنطقة نتيجة تدخل قواتنا.

هجمات جيش الاحتلال التركي

11 شباط، تعرضت خنادق المقاومة لقواتنا الكريلا في محيط ساحة جمجو بناحية شيلادزه في قضاء آمدية 27 مرة للقصف بالمدافع والأسلحة الثقيلة من قبل الاحتلال التركي".

(ف)