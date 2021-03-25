​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يستهدف قرية شرق قامشلو

قام جيش الاحتلال التركي برش قرية كركي زيرا، الواقعة على الحدود السورية – التركية، والتابعة لبلدة التنورية التي تقع 15 كم شرق مدينة قامشلو بالرصاص الحي.

وبحسب ما أفاد به أهالي القرية، فإنه في تمام الساعة 4:30 عصرًا اتجهت 3 عربات تابعة لجيش الاحتلال التركي إلى الحدود، وأقدمت على إطلاق الرصاص على القرية، بينما كان عدد من الأطفال يرعون الأغنام فيها.

الاستهداف أدى إلى نفوق 3 رؤوس من المواشي، وإصابة 9 أخرى بجروح.

وتحدث، لوكالتنا، إسماعيل أحمد المحيش، من أهالي قرية كركي زيرا، وصاحب المواشي التي استهدفت من قبل الاحتلال التركي، وهو من سكان مدينة حلب، ويقيم في القرية منذ 20 عامًا، وقال: "عندما كان ابني يرعي الأغنام

قامت المدرعات التركية بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المواشي والأطفال، وقد خسرت حوالي 6 ملايين جراء هذا العمل الإجرامي".

وطالب إسماعيل أحمد المحيش الجهات المعنية بوضع حد للجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي بحق أبناء المنطقة وأهالي شمال وشرق سوريا.

أما الطفل محمود إسماعيل المحيش، الشاهد على الحدث، والذي أصيب بحالة من الهلع والخوف بعد ما جرى معه، فيقول: "كنا نرعى أغنامنا، وشاهدنا 3 مدرعات تتجه نحونا، ثم نزل جندي من إحدى المدرعات، وقام برشنا بالرصاص الحي من أعلى التل، فهربنا من شدة الخوف".

(س ع/م ح)

ANHA