جيش الاحتلال التركي يستهدف بالأسلحة الرشاشة ريف ناحية الدرباسية يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، بالأسلحة الرشاشة قرية في ريف ناحية الدرباسية الغربي التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا. خبر 03 شباط 2022, الخميس - 09:54 2022-02-03T09:54:00 الحسكة وأفادت مراسلتنا بوطان حسين من ناحية الدرباسية، باستهداف جيش الاحتلال التركي لقرية جتلي بالأسلحة الرشاشة. (أم) ANHA إقرأ أيضاً حداد وإغلاق للأسواق في الدرباسية إجلالاً لأرواح شهداء حملة "مطرقة الشعوب" حداداً على أرواح شهداء حملة "مطرقة الشعوب"، واستعد... الاحتلال التركي يستهدف موقعاً لقوات حكومة دمشق قرب قرية الدردارة وسّع جيش الاحتلال التركي من قصفه ليطال نقطة لحرس ا... مسيّرة للاحتلال التركي تقصف سيارة شرق الدرباسية قصفت طائرة مسيّرة لدولة الاحتلال التركي سيارة شرق ...