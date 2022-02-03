​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يستهدف بالأسلحة الرشاشة ريف ناحية الدرباسية يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، بالأسلحة الرشاشة قرية في ريف ناحية الدرباسية الغربي التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا.