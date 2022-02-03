​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يستهدف بالأسلحة الرشاشة ريف ناحية الدرباسية

يستهدف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، بالأسلحة الرشاشة  قرية في ريف ناحية الدرباسية الغربي التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا.
خبر 2022-02-03T09:54:00 الحسكة

وأفادت مراسلتنا بوطان حسين من ناحية الدرباسية، باستهداف جيش الاحتلال التركي لقرية جتلي بالأسلحة الرشاشة.

(أم)

ANHA


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