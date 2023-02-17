​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يشن 38 هجوماً على الكريلا

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عبر بيانٍ كتابيّ أصدره اليوم الجمعة؛ مواصلة جيش الاحتلال التركي قصفه لمناطق الكريلا وتحصيناتهم.

وجاء في نصّ البيان:

"يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته على قواتنا التي تتّخذ موقعاً دفاعيّاً، فقد قصف مناطقهم بالمروحيات القتاليّة، الدبابات وقذائف الأوبيس والأسلحة الثقيلة 38 مرّة.

وتفاصيل هجمات جيش الاحتلال التركي هي كالتالي:

في منطقة زاب:

في الـ 16 من شهر شباط الجاري، شنّت قوات الاحتلال هجوماً على قواتنا في منطقة مقاومة كري FM، ما دفع قواتنا في وحدات المرأة الحرّة- ستار إلى التصدّي لجيش الاحتلال التركي واستهدافهم في سياق الدفاع المشروع، الأمر الذي أسفر عن تدمير نظام كاميرا رصد وجهاز تشويش.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة والدبابات:

في الـ 16 من شباط الجاري، قُصفت تحصينات الكريلا الواقعة في محيط قرية سيدا التابعة لناحية شيلادزي في قضاء آمديه بالمروحيات القتاليّة أربعة مرّات.

وفي اليوم ذاته قُصفت تحصينات قواتنا في منطقة كري FM والتحصينات الواقعة قرب قرية سيدا ومنطقة جمجو التابعتين لناحية شيلادزي في قضاء آمديه بقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة 34 مرّة".

يُشار إلى أنّ منظومة المجتمع الكردستاني قد دعت في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب باكور كردستان وتركيا؛ كافة الأطراف إلى إيقاف العمليات العسكريّة.

(ر)